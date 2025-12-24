Pavani News : कर्जाला कंटाळून शेतकऱ्याने संपविले जीवन; १५ लाखांचे होते कर्ज, विष घेतल्यावर उपचारादरम्यान मृत्यू

पवनी - तालुक्यातील कोदुर्ली येथील एका अल्पभूधारक शेतकऱ्याने कर्जबाजारीपणा आणि विवंचनेतून विष घेऊन आपली जीवनयात्रा संपवल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. गणपत राजाराम तेलमासरे (वय ४७) असे मृत शेतकऱ्याचे नाव असून, मंगळवारी सकाळी जिल्हा सामान्य रुग्णालय भंडारा येथे उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला..कोदुर्ली येथील गणपत तेलमासरे यांनी सोमवारी आपल्या घरी विष घेतले होते. हा प्रकार लक्षात येताच कुटुंबातील सदस्यांनी त्यांना तातडीने पवनी येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याने प्राथमिक उपचारानंतर त्यांना त्याच दिवशी पुढील उपचारासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात हलविण्यात आले..डॉक्टरांनी तेलमासरे यांचा जीव वाचविण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले. मात्र, आज मंगळवारी सकाळी ११ वाजेच्या सुमारास उपचारादरम्यान त्यांची प्राणज्योत मालवली. मृतक गणपत तेलमासरे हे अल्पभूधारक शेतकरी होते. त्यांच्यावर बँकेचे आणि खासगी सावकारांचे मिळून सुमारे १५ लाख रुपयांचे कर्ज होते, अशी माहिती समोर येत आहे..पिकांची नापिकी आणि कर्जाचा वाढता डोंगर, यामुळे ते गेल्या काही दिवसांपासून प्रचंड मानसिक तणावात होते. आर्थिक विवंचनेत त्यांनी टोकाचा निर्णय घेऊन विष घेतले. कर्जामुळे त्यांना आपले राहते घरही गहाण ठेवले होते. याच नैराश्यातून त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे बोलले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.