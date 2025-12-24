Kamthi Crime : पराभवाचा वचपा; कार्यकर्त्यांचा पराभूत उमेदवारासह दोघांवर हल्ला, पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल

कामठी - नुकत्याच झालेल्या कामठी नगर परिषदेच्या निवडणुकीनंतर पराभवाचा वचपा काढण्याच्या घटना समोर येत असून प्रभाग क्रमांक १२ मध्ये भाजप कार्यकर्त्यांनी महिला उमेदवारासह दोन जणांवर हल्ला केल्याची गंभीर घटना घडली आहे. या प्रकरणी जुनी कामठी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..नगरपरिषदेच्या प्रभाग क्रमांक १२ मधील निवडणुकीत भाजपकडून शहराध्यक्ष मंगेश यादव यांच्या पत्नी हर्षा यादव या उमेदवार होत्या. त्यांच्या विरोधात काँग्रेसकडून दरकशा जेहरा कामरान हैदरी, बहुजन रिपब्लिकन एकता मंचकडून श्रद्धा राहुल यादव तर शिवसेनेकडून(शिंदे गट) प्रीती कुल्लरकर या उमेदवार होत्या. निवडणुकीत काँग्रेसच्या उमेदवाराचा विजय झाला..या पराभवासाठी प्रमोद उर्फ पामू नंदलाल यादव (वय ६३) यांनी बहुजन रिपब्लिकन एकता मंचच्या उमेदवाराला मदत केल्याचा गैरसमज भाजप शहराध्यक्षांच्या कार्यकर्त्यांचा झाला. याच रागातून मंगेश यादव यांच्या १५ ते २० कार्यकर्त्यांनी पामू यादव यांच्या घरी जाऊन त्यांच्यावर हल्ला केला..यानंतर काही वेळातच शिवसेनेच्या (शिंदे गट) उमेदवार असलेल्या प्रीती कुल्लरकर यांच्यावरही हल्ला करण्यात आला. तुम्ही निवडणूक लढवल्यामुळे भाजपचा पराभव झाला, असा आरोप करत त्यांना मारहाण करण्यात आली. या हल्ल्यात दोघेही गंभीर जखमी झाले.प्रमोद उर्फ पामू यादव यांच्यावर उपचार करून त्यांना सुटी देण्यात आली, तर प्रीती कुल्लरकर यांच्यावर स्थानिक रॉय हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत..दोन गटांवर गुन्हे दाखलदोन्ही घटना लागोपाठ घडल्याने पोलिसांनी एकाच एफआयआरअंतर्गत जुने कामठी पोलिस ठाण्यात योगेश यादवेश यादव, सयंम सदन यादव, रामा दिन्सी यादव, आकाश गणेश यादव, कुणाल नरसिंग यादव यांच्यासह अन्य १० ते १५ जणांविरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक आकाश महल्ले करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.