MLA Manoj Kayande : सिंदखेड राजा मतदारसंघांमध्ये कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी

सिंदखेड राजा - सिंदखेड राजा विधानसभा मतदारसंघात पावसाचा मोठा खंड पडल्याने खरीप पिकांवर संकट ओढवले असून, अनेक गावांमध्ये उभी पिके सुकण्यास सुरुवात झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आ. मनोज कायंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची भेट घेऊन मतदारसंघात कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्याची तसेच कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करून सुकत असलेल्या पिकांना नवसंजीवनी देण्याची मागणी केली आहे..सिंदखेड राजा विधानसभा मतदारसंघात यंदा अपेक्षे प्रमाणे पाऊस न झाल्याने शेतकऱ्यांसमोर गंभीर संकट निर्माण झाले आहे. मागील अनेक दिवसांपासून पावसाने पूर्णपणे दडी मारल्यामुळे शेतातील जमिनीतील ओलावा कमी झाला असून कापूस, सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद यासह विविध खरीप पिकांवर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे..अनेक गावांमध्ये उभी पिके सुकण्यास सुरुवात झाल्याने शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात खर्च करून खरीप हंगामाची पेरणी केली आहे. मात्र, पावसाचा खंड कायम राहिल्यास हातातोंडाशी आलेली पिके वाया जाण्याची शक्यता असून शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते.त्याचा परिणाम ग्रामीण अर्थ व्यवस्थेवरही होण्याची भीती आहे..कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली.तसेच पावसाअभावी सुकत असलेल्या पिकांना दिलासा देण्यासाठी कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करण्याची मागणीही त्यांनी केली. याशिवाय आ. कायंदे यांनी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांची भेट घेऊन मतदारसंघातील अपूर्ण पाणीपुरवठा योजना तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.