Wardha News: कुटकीत डेंग्यूचा कहर; बालिकेचा मृत्यू ;१५ जणांना लागण, ३०० लोकसंख्येच्या गावात आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर

हिंगणघाट : हिंगणघाट तालुक्यातील कुटकी या अवघ्या ३०० लोकसंख्येच्या गावात डेंग्यूने थैमान घातले असून, आतापर्यंत १५ नागरिकांना डेंग्यूची लागण झाल्याची माहिती समोर आली आहे. डेंग्यूच्या आजाराने ११ वर्षीय कुमुद चंद्रशेखर शेंडे या बालिकेचा एक महिन्याअगोदर मृत्यू झाल्याने संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली आहे. या घटनेमुळे गावातील आरोग्य व्यवस्था आणि स्वच्छतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..गावातील पाणीपुरवठ्याची परिस्थितीही चिंताजनक असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. नदीतून थेट पाणीपुरवठा केला जात असून, पाणी शुद्धीकरणासाठी फिल्टर मशीनची व्यवस्था नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता आणि नागरिकांच्या आरोग्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. डेंग्यूचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता गावात तातडीने आरोग्य सर्वेक्षण, नागरिकांची तपासणी, औषधोपचार, फवारणी आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे..गावातील गंभीर परिस्थितीची माहिती मिळताच नागरिकांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार) चे वर्धा जिल्हाध्यक्ष अतुल वांदिले यांच्याकडे मदतीची मागणी केली. नागरिकांच्या हाकेला प्रतिसाद देत वांदिले यांनी कुटकी गावाला भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली.यावेळी त्यांनी डेंग्यूमुळे मृत्यू झालेल्या ११ वर्षीय कुमुद शेंडे हिच्या घरी जाऊन कुटुंबीयांची भेट घेतली. दुःखद प्रसंगी कुटुंबीयांचे सांत्वन करून त्यांना धीर दिला. तसेच प्रशासनाकडून तातडीने आवश्यक मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची भूमिका त्यांनी व्यक्त केली..या भेटीदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्धा जिल्हा उपाध्यक्ष विनोद वानखेडे, तालुकाध्यक्ष मिलिंद कोपुलवार, ग्राहक सेलचे जिल्हाध्यक्ष विजय शर्मा, अनिल बुलानी, जितेंद्र कुकसे, श्रीकांत भगत आदी उपस्थित होते. कुटकीतील डेंग्यूचा वाढता प्रादुर्भाव आणि बालिकेच्या मृत्यूच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभाग व प्रशासनाने तातडीने लक्ष देऊन गावात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्याची मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे..उपाययाेजना करण्याची मागणीकुटकी गावातील गंभीर परिस्थिती लक्षात घेता मृत मुलीच्या कुटुंबीयांना तातडीने आर्थिक मदत द्यावी, गावात आरोग्य विभागाचे विशेष वैद्यकीय पथक पाठवावे, प्रत्येक नागरिकाची आरोग्य तपासणी करावी, डेंग्यू प्रतिबंधासाठी औषध फवारणी व स्वच्छता मोहीम राबवावी तसेच गावात शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची कायमस्वरूपी व्यवस्था करावी, अशी मागणी अतुल वांदिले यांनी प्रशासनाकडे केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.