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Accident News: इलेक्ट्रिक पोलला कार धडकल्याने युवती ठार, तीन जण जखमी

Deulgaon Raja Accident, Woman Dies, Three Injured : देऊळगाव राजा येथे चौपदरी रस्त्याच्या मधोमध असलेल्या सौरऊर्जेच्या खांबाला कार धडकल्याने २१ वर्षीय वैष्णवी घुगे हिचा मृत्यू झाला. या अपघातात शिक्षक दांपत्य आणि एका लहान बाळासह तीन जण जखमी झाले आहे
A car overturned after crashing into a solar-powered pole in Deulgaon Raja, leaving a 21-year-old woman dead and three others injured.

A car overturned after crashing into a solar-powered pole in Deulgaon Raja, leaving a 21-year-old woman dead and three others injured.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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देऊळगाव राजा : चौपदरी रस्त्याच्या मधात असलेल्या इलेक्ट्रिक पोलला कार धडकल्याने झालेल्या अपघातात युवती जागीच ठार झाली. वैष्णवी घुगे (वय २१) असे मृत युवतीचे नाव आहे. ही घटना पद्मबुद्धी पेट्रोल पंपासमोर रविवारी (ता. १८) घडली.

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