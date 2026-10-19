Accident News: इलेक्ट्रिक पोलला कार धडकल्याने युवती ठार, तीन जण जखमी

देऊळगाव राजा : चौपदरी रस्त्याच्या मधात असलेल्या इलेक्ट्रिक पोलला कार धडकल्याने झालेल्या अपघातात युवती जागीच ठार झाली. वैष्णवी घुगे (वय २१) असे मृत युवतीचे नाव आहे. ही घटना पद्मबुद्धी पेट्रोल पंपासमोर रविवारी (ता. १८) घडली. .या अपघातात कारमधील शिक्षक दांपत्य व लहान बाळ जखमी झाले. जखमींना जालना येथील खाजगी रुग्णालयात हलविण्यात आले. शहरातील भगवान बाबा नगर येथील बद्रीनाथ घुगे हे सिनगाव जहागीर येथे जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षक म्हणून कार्यरत आहे. .रविवारी दुपारी त्यांच्या पत्नी, मुलगी आणि सहकारी शिक्षक मिसाळ व त्यांच्या पत्नी, एक लहान बाळ हे सर्वजण कार (क्रमांक एम एच २८ बी के ८७१८) ने देऊळगाव राजाकडे येत होते. दरम्यान शहरात दाखल झाल्यावर त्यांचा कारवरचा ताबा सुटला. सदर भरधाव कार पद्म बुद्धी पेट्रोल पंपासमोर असलेल्या सौर ऊर्जेच्या खांबाला धडकली. .धडक एवढी जोरदार होती की, खंबाला धडक लागून कार रस्त्यावर पलटी झाली आणि खांब रस्त्यावरून आडवे जाणाऱ्या विद्युत तारावर आदळून कोसळला. घडलेल्या या अपघातात बद्रीनाथ घुगे यांची मुलगी वैष्णवी घुगे ( वय २१) हिच्या डोक्याला मार लागून ती जागीच ठार झाली. बद्रीनाथ घुगे, त्यांच्या पत्नी रंजना आणि मिसाळ यांचे लहान बाळ जखमी झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.