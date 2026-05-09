Vidarbha News: देऊळगाव राजातील मुख्यमार्गावर अग्नी तांडव; सात दुकाने भस्मसातः सुमारे ५० लाखांचे नुकसान

देऊळगाव राजा: शहरातील मुख्य मार्ग असलेल्या व्यापारी संकुलाला लागलेल्या भीषण आगीत दोन किराणा दुकानांसह सात दुकानें भस्मसात झाली. सदर घटना (ता. ८) सकाळी नऊच्या सुमारास घडली असून नगरपालिकेच्या दोन्ही अग्निशमन वाहनांच्या साहाय्याने आग आटोक्यात आणण्यात आली. आग शॉर्टसर्किटने लागली असल्याचा अंदाज व्यक्त होत असून ह्या भीषण आगीत सुमारे ५० लाखांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे..शहरातील मुख्य मार्गावरील शहीद अब्दुल हमीद चौकात नगरपालिकेच्या जागेत टिन पत्राच्या व्यापारी संकुलास आज सकाळी नऊच्या सुमारास अचानक आग लागली. पाहता पाहता आगीने भीषण, उग्ररूप धारण केले. शेजारी असलेल्या निमोनिया यांच्या दोन्ही किराणा दुकानानी लगेच पेट घेतला, नगरपालिकेचे दोन अग्निशमन बोलविण्यात आले, नगरपालिकेचे कर्मचारी आणि नागरिकांच्या सहाय्याने आगीवर नियंत्रण मिळविण्याचे कार्य सुरू झाले..आगीने उग्ररूप धारण केल्याने व्यापारी संकुलातील इतर दुकानामधून व्यापाऱ्यांनी साहित्य बाहेर काढण्यास सुरुवात केली. थोडया वेळात जेसीबी द्वारे एका दुकानातील टिन पत्रे काढून घेण्यात आल्याने बाजूची दुकाने सुरक्षित राहिली. मात्र तोपर्यंत ह्या भीषण आगीत सार्थक मेडिकल, अशोक हेअर ड्रेसर, भरकादेवी आईस्क्रीम, दिलीप निमोदिया व आशिष निमोदिया यांचे किराणा दुकान, रमेश तिडके यांचे इलेक्ट्रिकल व अशोक कुदाळे यांचे ट्रेडर्स अशी सात दुकाने भस्मसात झाली होती..घटनेची माहिती मिळताच ठाणेदार ब्रह्मा गिरी, मुख्याधिकारी अरुण मोकळ आपल्या कर्मचाऱ्यांसह दाखल झाले, तर तहसीलदार वैशाली डोंगरजाळ, राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते धनशीराम शिपणे, गटनेते प्रदीप वाघ, नगरसेवक निशिकांत भावसार, शेख अतीक, विकास कासारे, गणेश सवडे राजेश इंगळे, कवीश जिंतूरकर, हनिफ शाह यांनी घटनास्थळी धाव घेतली..आगीचे भीषण रूप बघता त्यांची थोडं वेळ तारांबळ उडाली असली तरी नंतर आग विझविण्यासाठी त्यांनी शर्तीचे प्रयत्न करीत आग आटोक्यात आणली. शहरातील मुख्य मार्गावरील व्यापारी संकुलाला लागलेल्या भीषण अग्नी तांडव बघता नगरपालिकेकडे प्रशिक्षित अग्निशमन दल नेमणूक करण्याची मागणी होत आहे.