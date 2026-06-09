Buldhana: देऊळघाट येथून ३.२८ लाखांचा गुटखा जप्त

बुलडाणा: बुलडाणा ग्रामीण पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत अवैध गुटखा आणि तंबाखूजन्य पदार्थाच्या व्यवसायाला ऊत आल्याचे चित्र असताना स्थानिक गुन्हे शाखेने (एलसीबी) मोठी कारवाई करीत ३.२८ लाख रुपयांचा शासन प्रतिबंधित गुटखा व सुगंधित पानमसाला जप्त केला. या कारवाईत वाहनासह एकूण ५.७८ लाख रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला असून, एका आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले आहे..महाराष्ट्र शासनाने प्रतिबंधित केलेल्या गुटखा व तत्सम तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्री, वाहतूक आणि साठवणुकीविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे आदेश पोलिस अधीक्षक नीलेश तांबे यांनी दिले होते..त्यानुसार स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक आशिष रोही यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष पथकाने कारवाईची मोहीम सुरू केली आहे. ७ जूनला स्थानिक गुन्हे शाखेला गोपनीय माहिती मिळाली की, एक व्यक्ती कार क्र. (एमएच-२८-ईटी-५३००) या वाहनातून शासन प्रतिबंधित गुटखा व सुगंधित पानमसाला घेऊन विक्रीसाठी जात आहे.\\.Petrol-Diesel-CNG Price Today: पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे नवे दर जाहीर; पुणे, मुंबईसह महाराष्ट्रात आज किती भाव?.या माहितीच्या आधारे पथकाने बुलडाणा ग्रामीण हद्दीतील देऊळघाट येथे सापळा रचला. संशयित वाहनाची तपासणी केली असता त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुटखा व पानमसाला आढळून आला. या प्रकरणी आरोपीविरुद्ध बुलडाणा ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.