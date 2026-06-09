विदर्भ

Buldhana: देऊळघाट येथून ३.२८ लाखांचा गुटखा जप्त

LCB Conducts Major Action Against Illegal Gutkha Trade: बुलडाणा जिल्ह्यातील देऊळघाट येथे स्थानिक गुन्हे शाखेने मोठी कारवाई करत ३.२८ लाख रुपयांचा प्रतिबंधित गुटखा जप्त केला.
Buldhana

Buldhana

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बुलडाणा: बुलडाणा ग्रामीण पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत अवैध गुटखा आणि तंबाखूजन्य पदार्थाच्या व्यवसायाला ऊत आल्याचे चित्र असताना स्थानिक गुन्हे शाखेने (एलसीबी) मोठी कारवाई करीत ३.२८ लाख रुपयांचा शासन प्रतिबंधित गुटखा व सुगंधित पानमसाला जप्त केला. या कारवाईत वाहनासह एकूण ५.७८ लाख रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला असून, एका आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
vidarbha
LCB
Buldhana arban
Gutka seizure operation