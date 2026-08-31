Maratha Reservation: मराठा आरक्षणावर फडणवीसांचा मोठा संकेत; ‘चर्चेची दारे खुली, कायदेशीर चौकटीत तोडगा काढू’

नागपूर : मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर राज्यघटनेच्या चौकटीत आणि कायदेशीर बाबी जपून तोडगा काढण्यासाठी सरकार पूर्णपणे तयार असून चर्चेची दारे खुली आहेत, अशी स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे माध्यमांशी बोलताना मांडली. मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘सरकारचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष आंदोलनस्थळी उपस्थित आहेत. आंदोलकांशी सतत संवाद साधत आहेत. .Teacher Success Story: जिद्दीला सलाम! ज्या शाळेत विद्यार्थी म्हणून घडले, त्याच शाळेत आता शिक्षक म्हणून रुजू; कुलदीप बोडकेंची प्रेरणादायी भरारी.यापूर्वीही सरकारने या विषयावर मार्ग काढला आहे आणि पुढेही काढला जाईल. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सुरुवातीपासूनच या संवेदनशील विषयावर गांभीर्याने काम करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन न करणाऱ्या, .राज्यघटनेच्या अंतर्गत आणि कायदेशीर चौकटीत बसणाऱ्या सर्व मागण्यांवर चर्चेतून सकारात्मक तोडगा काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील.’’ समृद्धी महामार्गावर झालेल्या दरोड्याच्या घटनेची सरकारने अत्यंत गांभीर्याने दखल घेतली असून प्रवाशांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले..Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.हल्ला केल्यास प्रतिकारसरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी अमेरिकेत केलेल्या वक्तव्यावर थेट बोलणे टाळत फडणवीस म्हणाले,‘‘सर्व धर्मांचा सन्मान करणे आणि सर्वांना सोबत घेऊन चालणे हीच हिंदुत्वाची शिकवण आहे. सहिष्णुता हा हिंदुत्वाचा आत्मा आहे. मात्र, सहिष्णुता म्हणजे अन्याय सहन करणे किंवा मार खाणे नव्हे. हिंदू कधीही स्वत:हून आक्रमण करत नाही; परंतु कोणी हल्ला केल्यास त्याचा योग्य प्रतिकार केलाच पाहिजे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.