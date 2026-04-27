Wardha News: फळबाजारात देवगड हापूसचा राजासारखा थाट; केशर, दशहरीसह विविध जातींची मांदियाळी

वर्धा: उन्हाचा तडाखा वाढत असतानाच फळप्रेमींसाठी एक गोड बातमी समोर आली आहे. फळबाजारात कोकणचा राजा मानल्या जाणाऱ्या 'देवगड हापूस'चे दणक्यात आगमन झाले आहे. हापूससोबतच केशर, दशहरी आणि बैगनपल्ली यांसारख्या इतर जातींनीही बाजारपेठ सजली असून, फळबाजारात सध्या आंब्यांचा मधुर सुगंध दरवळत आहे..यंदा हंगामाच्या सुरवातीलाच देवगड हापूसने चांगलाच भाव खाल्ला आहे. उत्कृष्ट चव आणि आकर्षक रंगासाठी प्रसिद्ध असलेला हापूस सध्या १२०० ते १४०० रुपये डझन दराने विकला जात आहे. दराचा आकडा मोठा असला, तरी हापूसची चव चाखण्यासाठी ग्राहकांनी बाजारात मोठी गर्दी केली आहे..हापूसशिवाय इतर राज्यांतील आणि राज्यातील प्रसिद्ध आंब्यांनीही दुकाने सजली आहेत. केशर २०० रुपये प्रति किलो, लंगडा २००, दशहरी १५० रुपये, बैगनपल्ली ८० ते १०० रुपये प्रति किलो दराने विकला जात आहे..ग्राहकांचा उत्साह कायममहागाई आणि उष्णतेची लाट असतानाही आंब्याप्रती असलेले आकर्षण कमी झालेले नाही. सुटीचा आनंद घेण्यासाठी आणि उन्हाळ्याची गोडी वाढवण्यासाठी ग्राहकांनी फळबाजारात खरेदीसाठी रांगा लावल्या आहेत. विविध जातींचे आंबे उपलब्ध असल्याने ग्राहक आपल्या खिशाला परवडेल अशा आंब्याची निवड करत आहेत.."वाढत्या तापमानाचा परिणाम केवळ माणसांवरच नाही, तर फळांच्या राजावरही झाला आहे. कडक उन्हामुळे बागांमधील आंब्याला फटका बसला असून, तुलनेने बाजारातील आवक मंदावली आहे. आवक कमी असल्याने आणि मागणी जास्त असल्याने दरांमध्ये काही प्रमाणात वाढ झाली आहे."- प्रमाेद भाेयर, फळ विक्रेता, गाेल बाजार, वर्धा.