Amravati Accident: कुऱ्हा गावाजवळ भीषण अपघात; सरपंचांचा मृत्यू, एक गंभीर

तिवसा: एका भरधाव वाहनाने दुचाकीला जोरदार धडक दिल्याने धामणगावरेल्वे तालुक्यातील वाढोणा येथील सरपंच प्रशांत हुडे (वय ५०) यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर प्रीतम काळे (वय ४०, रा. अंजनसिंगी) हे अपघातात गंभीर जखमी झाले..ही घटना गुरुवारी (ता. १२) दुपारी चार वाजेदरम्यान कुऱ्हा गावानजीक घडली. सरपंच हुडे आपल्या एमएच २७ डीसी ३३६९ या क्रमांकाच्या दुचाकीने सहकारी प्रीतम काळे हे कौंडण्यपूरवरून कुऱ्हा मार्गे गावी जात होते. यादरम्यान कुऱ्हा गावाच्या नजीक असलेल्या श्रीकृष्ण मंगल कार्यालयाजवळ एक अज्ञात वाहनाने त्यांच्या दुचाकीला जबरदस्त धडक दिली..या अपघातात दुचाकी काही अंतरापर्यंत फरफटत गेली. त्यामुळे सरपंच हुडे यांच्या डोक्याला व छातीला गंभीर मार लागला. अपघात इतका भीषण होता की त्यातच त्यांचा घटनास्थळी मृत्यू झाला. प्रीतम काळे हेही गंभीर जखमी झाले असून त्यांना मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव झाला..घटनेची माहिती मिळताच कुऱ्हा पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. जखमी प्रीतम काळे यांना प्राथमिक उपचार देऊन पुढील उपचारासाठी अमरावती येथील शासकीय रुग्णालयात हलविण्यात आले. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून अज्ञात वाहनाचा शोध सुरू केला आहे..Gadchiroli Accident: गडचिरोली येथील अहेरी तालुक्यात अंत्यविधीहून परतताना चारचाकी पुलाखाली; दोघांचा मृत्यू, तिघे गंभीर.सरपंच प्रशांत हुडे यांच्या अकाली निधनामुळे वाढोणा गावासह परिसरात शोककळा पसरली आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून ते सामाजिक कार्यात सक्रिय होते. त्यांच्या अपघाती मृत्यूने ग्रामस्थांत तीव्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास कुऱ्हा पोलीस करीत आहेत..