Yavatmal Farmers Crises: निसर्गाचा फटका, ढाणकी परिसरात हळद उत्पादन घटले, कंदकुजी व पावसाच्या परिणामाने शेतकरी संकटात

Turmuric Harvesting Trouble: ढाणकी परिसरात यावर्षी निसर्गाच्या लहरीपणामुळे आणि कंदकुजी रोगामुळे हळद उत्पादनात मोठी घट झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
ढाणकी : परिसरासह लगतच्या नदीकाठच्या गावांमध्ये सध्या हळद काढणीच्या कामाला वेग आला आहे. यावर्षी निसर्गाची अवकृपा आणि कंदकुजीच्या प्रादुर्भावामुळे हळदीच्या उत्पादनात मोठी घट झाली आहे.

