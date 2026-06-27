Gadchiroli: किराणा दुकानांत धान्यासह पेट्रोल, डिझेलचीही विक्री;नागरिकांच्या जिवाशी खेळ; जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागांत सुरक्षा नियमांकडे होतेय दुर्लक्ष

धानोरा: जिल्ह्याच्या अतिदुर्गम परीसरातील ग्रामीण भागांत किराणा दुकानांमध्ये धान्य व दैनंदिन गरजेच्या साहित्यासह अतिशय ज्वलनशील पट्रोल, डिझेलचीही सर्रास विक्री होत असल्याने सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. यासंदर्भात प्रशासनाने लक्ष देेण्याची मागणी होत आहे..धानोरा तालुक्यातील मुरूमगावसह ग्रामीण भागांतील अनेक गावांत काही किराणा दुकानांमधून एकाच ठिकाणी विविध प्रकारचे व्यवसाय चालविले जात आहेत. काही गावांमध्ये किराणा दुकानांच्या आडून डिझेल, पेट्रोल, रासायनिक खते, गुटखा, मोहफूल, धान खरेदी, हार्डवेअर साहित्य तसेच इतर वस्तूंची विक्री एकाच ठिकाणाहून केली जात आहे..TET पेपरफुटी प्रकरणी पहिली कारवाई, भिवंडीतून तीन आरोपींना अटक; पेपर लीक करणारे हात नेमके कुणाचे? .यामुळे केवळ व्यावसायिक नियमांचे उल्लंघन होत नसून सर्वसामान्य ग्राहकांच्या सुरक्षेलाही धोका निर्माण होत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे की, ज्या ठिकाणी नागरिक दैनंदिन वापराच्या किराणा व खाद्यपदार्थांची खरेदी करण्यासाठी येतात, त्याच ठिकाणी डिझेल व पेट्रोलसारख्या ज्वलनशील पदार्थांचा साठा आणि विक्रीही केली जात आहे. याशिवाय विविध प्रकारच्या रासायनिक खतांचा व विषारी कीटकनाशकांचाही व्यापार सुरू आहे..अशा परिस्थितीत आग किंवा अन्य दुर्घटना घडल्यास मोठ्या प्रमाणावर जीवित व वित्तहानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. स्थानिक नागरिकांच्या माहितीनुसार, संबंधित व्यवसायांसाठी वेगवेगळ्या विभागांकडून स्वतंत्र परवाने व परवानग्या घेणे आवश्यक असते. मात्र, कागदोपत्री स्वतंत्र परवानग्या घेतल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात सर्व प्रकारचा व्यवसाय एकाच ठिकाणाहून केला जात असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची खात्री करण्यासाठी संबंधित विभागांकडून प्रभावी तपासणी का केली जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मुरूमगाव हे व्यापारीदृष्ट्या महत्त्वाचे केंद्र मानले जाते..Pune: मंचरमध्ये जुने जन्म-मृत्यू दाखले रखडले; विद्यार्थ्यांचे प्रवेश,नोकरीसाठी अर्ज या कामावर मोठा परिणाम ,नागरिकांमध्ये नाराजी.येथे दररोज मोठ्या संख्येने ग्रामीण नागरिक खरेदीसाठी येतात. त्यामुळे ज्वलनशील पदार्थ, रासायनिक खते आणि खाद्यपदार्थ यांचा एकत्रित साठा व विक्री सुरक्षा मानकांनुसार आहे की नाही, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. विशेष म्हणजे ही व्यवस्था अनेक वर्षांपासून सुरू असूनही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई झालेली दिसून येत नाही. हजारो लिटर डिझेल व पेट्रोलची विक्री होत असल्याचा दावा केला जात असतानाही संबंधित अधिकाऱ्यांकडून नियमित तपासणी व कारवाई करण्यात आलेली नसल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे..मुरूमगावपासून सर्वात जवळचा पेट्रोल पंप सुमारे २४ किलोमीटर अंतरावर असल्याने परिसरात इंधनाची मागणी मोठ्या प्रमाणात आहे. याच परिस्थितीचा फायदा घेत काही व्यापारी नियमांकडे दुर्लक्ष करून व्यवसाय करत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. इंधन विक्रीसाठी आवश्यक असलेल्या सुरक्षा मानकांचे व कायदेशीर तरतुदींचे पालन होत नसेल, तर हा विषय थेट नागरिकांच्या सुरक्षेशी संबंधित गंभीर मुद्दा असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे..कारवाईची मागणीस्थानिक नागरिकांनी तहसील प्रशासन, जिल्हा प्रशासन, अन्न व औषध प्रशासन, कृषी विभाग, पोलिस प्रशासन तसेच इतर संबंधित विभागांकडे या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, जेणेकरून भविष्यात कोणत्याही प्रकारची दुर्घटना किंवा जीवितहानी टाळता येईल, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.