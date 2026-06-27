विदर्भ

Gadchiroli: किराणा दुकानांत धान्यासह पेट्रोल, डिझेलचीही विक्री;नागरिकांच्या जिवाशी खेळ; जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागांत सुरक्षा नियमांकडे होतेय दुर्लक्ष

Petrol and Diesel Allegedly Sold Alongside Grocery Items: गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यात ग्रामीण भागातील किराणा दुकानांमध्ये धान्यासोबत पेट्रोल, डिझेल आणि रासायनिक खतांची विक्री होत असल्याचा आरोप आहे.
Gadchiroli

Gadchiroli

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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धानोरा: जिल्ह्याच्या अतिदुर्गम परीसरातील ग्रामीण भागांत किराणा दुकानांमध्ये धान्य व दैनंदिन गरजेच्या साहित्यासह अतिशय ज्वलनशील पट्रोल, डिझेलचीही सर्रास विक्री होत असल्याने सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. यासंदर्भात प्रशासनाने लक्ष देेण्याची मागणी होत आहे.

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