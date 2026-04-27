Vidarbha News: धारणी प्रादेशिक वनपरिक्षेत्रात भीषण आग; चित्री-लवादा वर्तुळातील जंगल खाक ; कोट्यवधींची वनसंपदा नष्ट

धारणी: धारणी प्रादेशिक वनपरिक्षेत्रातील चित्री–लवादा वर्तुळात लागलेल्या भीषण आगीमुळे मोठ्या प्रमाणावर जंगल जळून खाक झाले आहे. या आगीची तीव्रता इतकी प्रचंड होती की, वन विभागाच्या अथक प्रयत्नांनंतरही तत्काळ नियंत्रण मिळवणे कठीण झाले. परिणामी, अनेक हेक्टर क्षेत्रातील घनदाट जंगल पूर्णतः उद्ध्वस्त झाले असून पर्यावरणावर गंभीर परिणाम झाला आहे..कोरडे वातावरण, वाढते तापमान आणि जोरदार वाऱ्यामुळे आगीने वेगाने फैलाव घेतला. वन विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले होते; मात्र अपुऱ्या साधनसामग्रीमुळे आग आटोक्यात आणण्यात अडचणी निर्माण झाल्याचे समजते..या आगीत कोट्यवधी रुपयांची मौल्यवान वनसंपदा भस्मसात झाली असून अनेक दुर्मिळ औषधी वनस्पती जळून नष्ट झाल्या आहेत. तसेच, वन्यजीव, पक्षी आणि लहान प्राण्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. मोठमोठी वृक्षसंपदा आगीच्या भक्षस्थानी पडल्याने पर्यावरणीय समतोलावरही गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे..दरम्यान, स्थानिक नागरिकांनी या घटनेबाबत तीव्र चिंता व्यक्त करत वन विभागाने अधिक सतर्क राहण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. दरवर्षी उन्हाळ्यात अशा घटना घडत असल्याने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना प्रभावीपणे राबवण्याची मागणी जोर धरत आहे.