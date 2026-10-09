Drought Crisis: दुष्काळ पाहणी दौऱ्यात मांडली होती व्यथा;राजेंद्र सपाटे यांच्या आत्महत्येने भंडारा जिल्ह्यात हळहळ

मोहाडी : निसर्गाची अवकृपा आणि शासनाच्या उदासीनतेमुळे त्रस्त असलेल्या एका शेतकऱ्याने विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केली. ही घटना गुरुवारी (ता. ८) सकाळी तालुक्यातील धोप येथे घडली. राजेंद्र सपाटे (वय ५०, रा. धोप) असे मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, राजेंद्र सपाटे या शेतकऱ्याने शनिवार, ३ ऑक्टोबर रोजी दुष्काळ पाहणी दौऱ्यादरम्यान पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्यापुढे आपली व्यथा मांडली होती. त्यानंतरही शेतकऱ्याला आत्महत्या करावी लागल्याने जिल्ह्यात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..राजेंद्र सपाटे यांची पाच एकर शेती आहे. मात्र, ऐनवेळी पावसाने मारलेल्या दडीमुळे त्यांचे शेतातील धानपीक पूर्णपणे करपून गेले. हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेल्याने त्यांच्यासमोर प्रचंड आर्थिक संकट उभे ठाकले होते. कर्जाचा डोंगर कसा फेडायचा आणि कुटुंबाचा गाडा कसा चालवायचा, या चिंतेत ते गेल्या काही दिवसांपासून होते. अशातच शनिवारी (ता. ३) दुष्काळ पाहणी दौऱ्यानिमित्त आलेले पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्यासमोर राजेंद्र सपाटे यांनी आपली व्यथा मांडली होती. करपलेली पिके दाखवून शासकीय मदतीची आणि दुष्काळ जाहीर करण्याची आर्त साद त्यांनी घातली होती. मात्र, प्रशासनाकडून तातडीने दिलासा न मिळाल्याने आणि मदतीची कोणतीही ठोस शाश्वती न दिसल्याने त्यांनी अखेर हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे बोलले जात आहे..घटनेची माहिती मिळताच आंधळगाव पोलिस आणि महसूल यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. गावकऱ्यांच्या मदतीने मृतदेह विहिरीतून बाहेर काढून उत्तरीय तपासणीसाठी पाठवण्यात आला. या प्रकरणी आंधळगाव पोलिसांनी तक्रार दाखल केली असून, पुढील तपास सुरू आहे. मृत राजेंद्र सपाटे यांना एक मुलगा व एक मुलगी असून दोघेही बाहेर जिल्ह्यात शिकतात.आता तरी सरकार जागे होणार का?राजेंद्र सपाटे यांच्या आत्महत्येने दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांची भीषण वास्तवता पुन्हा एकदा वेशीवर टांगली आहे. केवळ पाहणी दौरे आणि आश्वासनांचे फुलोरे न फुलवता, सरकारने या घटनेची गंभीर दखल घेऊन मृत सपाटे यांच्या पीडित कुटुंबाला तातडीने आर्थिक मदत द्यावी, तसेच परिसरातील करपलेल्या पिकांचे त्वरित वस्तुनिष्ठ पंचनामे करून नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे..‘शासनाने तुमसर व मोहाडी हे दोन तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित केले असते. तसेच शेतीचे पंचनामे करण्याचे निर्देश पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिले असते, तर शेतकरी राजेंद्र सपाटे यांच्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ आली नसती. या हलगर्जीपणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून पालकमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा आणि पीडित कुटुंबाला एक कोटींची मदत व पाल्यास सरकारी नोकरी द्यावी.’-चरण वाघमारे, माजी आमदार, तुमसर..यादीतून तालुके वगळल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापतुमसर आणि मोहाडी हे दोन्ही तालुके दुष्काळाच्या तीव्र छायेत असतानाही शासनाने या दोन्ही तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीतून वगळल्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये आधीच संताप आहे. ‘पंचनाम्यांचा केवळ देखावा सुरू असून, प्रत्यक्ष मदत मिळत नाही,’ असा आरोप करत नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी करून तातडीने नुकसानभरपाई जाहीर करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.