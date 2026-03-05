Nagpur News: धुळिवंदनाचा आनंद दु:खात बदलला; दोन दिवसांत विदर्भात दहा जणांचा बुडून मृत्यू, गोंदिया सर्वाधिक प्रभावित

नागपूर : धूलिवंदनाच्या दिवशी मंगळवारी (ता. ३) विदर्भात सात वेगवेगळ्या घटनांमध्ये दहा जणांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. तर, दुसऱ्या दिवशीही, बुधवारी (ता. ४) गोंदिया जिल्ह्यात एकाचा मृत्यू झाला. यापैकी दोन्ही दिवसांत एकट्या गोंदिया जिल्ह्यात चार जण बुडालेत..कन्हान नदीत तरुण बुडालाखापा (जि. नागपूर) : येथील रामडोंगरी परिसरात कन्हान नदीत बुडून एका तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना मंगळवारी (ता. ३) दुपारी घडली. विशाल भिकुजी कोल्हे (वय २४, रा. नवीन वस्ती, खापा) असे मृताचे नाव आहे. विशाल हा रामडोंगरी येथील कन्हान नदीत पोहण्यासाठी गेला होता. मात्र, पाण्याचा अंदाज न आल्याने तो गटांगळ्या खात बुडाला. घटनेची माहिती मिळताच खापा पोलिस तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. सावनेर येथील ग्रामीण रुग्णालयात डॉक्टरांनी तपासणी करून त्याला मृत घोषित केले..अमरावती ः शहरालगतच्या जंगलातील तलावात दोन महाविद्यालयीन तरुणांचा बुडून मृत्यू झाला. ही घटना मंगळवारी सायंकाळी घडली. कार्तिक राऊत (१९) व अनुज खडेकर (२०, रा. मुदलीयार नगर, अमरावती) अशी मृतांची नावे असून धुळवडीचा रंग खेळू झाल्यानंतर आंघोळीसाठी ते तलावावर गेले होते..Chhatrapati Sambhajinagar: खदानीत बुडून दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू; नरहरी रांजणगाव शिवारातील घटना,पोहणे बेतले जिवावर.दारव्हा (यवतमाळ) ः तालुक्यातील तरनोळी तलावात बुडून गजानन सकरू राठोड (ता. ४०, रा. चिखली) या इसमाचा मृत्यू झाला. ही घटना मंगळवारी सकाळी घडली. बुडाल्यानंतर लगेच त्याला बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू झाले होते. मात्र, कपारीतील गाळात फसल्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला..वैनगंगा नदीत दोघांचा मृत्यूगडचिरोली : आरमोरी तालुक्यात घडलेल्या दोन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये मंगळवारी (ता. ३) धूलिवंदनाच्या दिवशी वैनगंगा नदी पात्रात बुडून दोन युवकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. पहिली घटना मंगळवारी सकाळी सुमारे १० वाजताच्या सुमारास आरमोरी येथील गायकवाड चौक परिसरातील २५ वर्षीय शुभम नामदेव रामटेके याच्याबाबत घडली..होळी साजरी केल्यानंतर तो मित्रांसह गांगलवाडी टी-पॉटजवळील नदीकाठी अंघोळीसाठी गेला होता. रंग खेळल्यानंतर सर्वजण नदीत उतरले असता पाण्याचा अंदाज न आल्याने शुभम खोल पाण्यात गेला आणि प्रवाहात बुडाला. अभियांत्रिकी पदवी मिळवून नुकताच नोकरीला लागलेला शुभम हा कुटुंबातील एकुलता एक मुलगा होता. त्याचे वडील भंगार खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय करतात. दुसरी घटना दुपारी १२.१५ वाजताच्या सुमाराला वसा येथील नदीपात्रात घडली. मुन्ना राजेंद्र भोयर (वय ३२, रा. मोहडारी, ता. जि. गडचिरोली) हा मजुरी करून उदरनिर्वाह करीत होता. मित्रांसह रंग खेळल्यानंतर तोही अंघोळीसाठी नदीत उतरला. पाण्याची खोली लक्षात न आल्याने तो अचानक खोल भागात गेला व बुडाला..गोंदिया जिल्ह्यात चौघांचा मृत्यूसडक अर्जुनी (जि. गोंदिया) ः सौंदड येथील फुटाळा तलावात अंघोळीसाठी उतरलेल्या दोन मुलांचा बुडून मृत्यू झाला. ही घटना मंगळवारी (ता. ३) सकाळी साडेदहाच्या सुमारास घडली.सागर आणिक गहाणे (वय १६) व प्रणय गोवर्धन गहाणे (वय १३, दोघेही रा. फुटाळा, सौंदड) अशी मृतांची नावे आहेत. दोघेही सौंदड येथील रामेश्वरदास जमनादास लोहिया माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयात शिकत होते. सागर गहाणे हा इयत्ता अकरावी (विज्ञान शाखा), तर प्रणय गहाणे हा इयत्ता आठवीत होता..Premium|Miyar Valley Trek : मियार व्हॅलीत थरारक ट्रेक; पुणेकर ट्रेकर्सची मृत्यूशी झुंज.धूलिवंदनाच्या दिवशी म्हणजेच मंगळवारी (ता. ३) रंग खेळल्यानंतर सागर गहाणे व प्रणय गहाणे हे अंघोळीसाठी फुटाळाजवळील तलावाकडे गेले. पाण्यात उतरून अंघोळ करीत असताना पाण्याचा अंदाज न आल्याने दोघेही बुडाले.सडक अर्जुनी तालुक्यातील खडकीटोला तलावात बुडून वसंत जिवतू उईके (वय ४५, रा. खडकीटोला) याचा मृत्यू झाला. ही घटना मंगळवारी (ता. ३) सकाळी सातच्या सुमारास उघडकीस आली.रावणवाडीनजीकच्या बिरसोला येथील त्रिवेणी संगमात (नदीपात्र) बुडून अमन गाळापेले (वय १९, रा. बघोली काटी) या युवकाचा मृत्यू झाला. ही घटना बुधवारी (ता. ४) घडली. अमन मित्रांसह बुधवारी बिरसोला येथील त्रिवेणी संगमावर अंघोळीसाठी गेला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.