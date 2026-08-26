Yavatmal Illegal Arms: दिग्रसच्या हरसूलमध्ये घातक शस्त्रसाठा उघड; २५ वर्षीय तरुणाच्या घरातून ६ धारदार तलवारी जप्त

दिग्रस : जिल्ह्यात अवैधरीत्या घातक शस्त्रे बाळगणाऱ्यांवर पोलिसांची करडी नजर असून, याच मोहिमेअंतर्गत यवतमाळच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने दिग्रस तालुक्यातील हरसूल येथे मोठी कारवाई केली आहे. या धडक कारवाईत एका तरुणाच्या घरातून तब्बल ६ धारदार तलवारी जप्त करण्यात आल्या आहेत..स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाला हरसूल येथे एका तरुणाकडे घातक शस्त्रे असल्याची गोपनीय माहिती मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी संशयित तरुणाच्या राहत्या घरावर छापा मारून झडती घेतली. यावेळी घरात एका पोत्यात लपवून ठेवलेल्या ६ धारदार लोखंडी तलवारी पोलिसांच्या हाती लागल्या. जप्त करण्यात आलेल्या या शस्त्रांची अंदाजे किंमत ६ हजार रुपये असल्याचे सांगण्यात आले आहे..या प्रकरणी पोलिसांनी गणेश गजानन अंभोरे (वय २५, रा. हरसूल, ता. दिग्रस) याला ताब्यात घेतले आहे. त्याच्याविरुद्ध दिग्रस पोलीस ठाण्यात भारतीय हत्यार कायदा कलम ४ आणि २५ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास दिग्रस पोलीस करत आहेत..ही यशस्वी कारवाई यवतमाळचे पोलीस अधीक्षक कुमार चिंता, अपर पोलीस अधीक्षक अशोक थोरात आणि स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक सतीश चवरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. यामध्ये पोलीस उपनिरीक्षक शिवशंकर कायंदे यांच्यासह स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने प्रत्यक्ष सहभाग घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.