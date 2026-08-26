विदर्भ

Yavatmal Illegal Arms: दिग्रसच्या हरसूलमध्ये घातक शस्त्रसाठा उघड; २५ वर्षीय तरुणाच्या घरातून ६ धारदार तलवारी जप्त

हरसूलमध्ये तरुणाच्या घरातून ६ धारदार तलवारी जप्त; स्थानिक गुन्हे शाखेची धडक कारवाई, अवैध शस्त्रसाठ्यावर पोलिसांची करडी नजर
Six swords seized; 25-year-old man detained in Digras.

Six swords seized; 25-year-old man detained in Digras.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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दिग्रस : जिल्ह्यात अवैधरीत्या घातक शस्त्रे बाळगणाऱ्यांवर पोलिसांची करडी नजर असून, याच मोहिमेअंतर्गत यवतमाळच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने दिग्रस तालुक्यातील हरसूल येथे मोठी कारवाई केली आहे. या धडक कारवाईत एका तरुणाच्या घरातून तब्बल ६ धारदार तलवारी जप्त करण्यात आल्या आहेत.

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