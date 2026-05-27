यवतमाळ - जिल्ह्यात डिझेल टंचाईच्या चर्चांना उधाण आले असताना जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी बुधवारी (ता. 27) शहरातील प्रमुख पेट्रोल पंपांवर अचानक पाहणी केली. पंपावरील इंधन साठा आणि वितरण व्यवस्थेचा आढावा घेतला. शेतकर्यांना कोणत्याही परिस्थितीत डिझेलसाठी वणवण फिरावे लागू नये, यासाठी पेट्रोल पंप चालकांना स्पष्ट शब्दांत सूचना देण्यात आल्या..जिल्हाधिकार्यांनी दारव्हा नाका परिसरातील जैस्वाल पेट्रोल पंप तसेच पांढरकवडा रोडवरील धनगंगा पेट्रोल पंप येथे भेट देत प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी पेट्रोल पंप कार्यालयातील नोंदवही, इंधन पुरवठ्याची वर्षनिहाय माहिती, साठ्याशी संबंधित कागदपत्रे तसेच सीसीटीव्ही यंत्रणेची तपासणी केली. इंधन वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखली जावी आणि नागरिकांना कोणतीही गैरसोय होऊ नये, यासाठी कठोर नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या..विशेषतः खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकर्यांना डिझेलची गरज मोठ्या प्रमाणात भासणार असल्याने त्यांना प्राधान्याने डिझेल उपलब्ध करून द्यावे, असे आदेशच जिल्हाधिकार्यांनी यावेळी दिले. पेट्रोल पंपांवर अनावश्यक गर्दी होणार नाही यासाठी स्वतंत्र नियोजन करावे, सीसीटीव्हीचा डेटा सुरक्षित ठेवावा आणि इंधन साठ्याची अद्ययावत माहिती दर्शनी भागात स्पष्टपणे लावावी, अशाही सूचना जिल्हाधिकार्यांनी पंप चालकांना केल्या..जिल्हाधिकार्यांच्या या अचानक पाहणीमुळे पेट्रोल पंप चालकांमध्ये एकच खळबळ उडाली. जिल्हा प्रशासन इंधन पुरवठ्याबाबत गंभीर असून कृत्रिम टंचाई किंवा गैरव्यवहार खपवून घेतला जाणार नसल्याचा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून देण्यात आल्याची चर्चा शहरात सुरू होती. यावेळी जिल्हा पुरवठा अधिकारी तसेच संबंधित पेट्रोल पंप चालक उपस्थित होते.