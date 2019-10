कॉंग्रेसला जिल्ह्यात धक्का :आमदार राठोड यांचा शिवसेनेला पाठिंबा

यवतमाळ : निवडणुकीच्या रणधुमाळीत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला अनेक धक्के बसत आहेत. कॉंग्रेसचे विधान परिषद सदस्य हरिभाऊ राठोड यांनी शिवसेनेला पाठिंबा दिल्याने खळबळ उडाली आहे.

कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीपासून धक्के बसत आहेत. ओबीसी, भटके-विमुक्त, बंजारा, धनगर, बारा बलुतेदार अशा सर्व समाजाच्या नेत्यांची बैठक मुंबई येथे झाली. या बैठकीत सर्वांनी शिवसेनेला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात जिल्ह्यातील बंजारा समाजाचे नेते हरिभाऊ राठोड यांचा समावेश आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात कॉंग्रेसला मोठा धक्का मानला जात आहे. जिल्ह्यात बंजारा समाजाच्या नेत्यांनी घेतलेल्या या भूमिकेने कॉंग्रेसकडील बंजारा चेहरा कमी झाल्याची चर्चा आहे.

