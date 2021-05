कोरोनाकाळात डॉक्टरांनी सोडली साथ; आरोग्य यंत्रणेपुढे समस्या

By

चंद्रपूर : वाढत्या कोरोना (coronavirus) संकटात चंद्रपूर जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेपुढे आता नवी समस्या उभी ठाकली आहे. कोविड रुग्णालयातील ९० आंतरवासी डॉक्‍टरांनी (Doctors) प्रलंबित मागण्यांना (Pending demands) घेऊन संप पुकारला आहे. सोमवारपासून या संपाला सुरुवात झाली आहे. मानधनासह अन्य मागण्यांना घेऊन कोविड रुग्णालयातील आंतरवासी डॉक्‍टरांनी हा संप पुकारला आहे. (doctors on strike at covid Hospital in Chandrapur district)

चंद्रपूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील २०१६ च्या पहिल्या तुकडीचे सर्व ९० उत्तीर्ण डॉक्‍टर्स अलीकडेच शासकीय कोविड सेवेत रुजू झाले आहेत. नव्यानेच रुजू झालेल्या या आंतरवासी डॉक्‍टरांना केवळ अकरा हजार रुपये मानधन दिले जात आहे. सध्या कामात जोखीम जास्त आहे. त्यामुळे मानधन पन्नास हजार रुपये करण्याची मागणी आंतरवासीत डॉक्‍टर संघटनेने केली आहे.

हेही वाचा: लसीकरणात संसर्गाचे सावट; चाचणी व लसीकरण एकाच ठिकाणी

मुंबई, पुणे आणि अन्य काही ठिकाणी आंतरवासी डॉक्‍टरांना कोविड सेवेसाठी ५० हजार रुपये मानधन निश्‍चित झाले आहे. मात्र, त्याची चंद्रपुरात अद्याप अमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे पन्नास हजार रुपये मानधनाची मागणी चंद्रपुरात लागू करण्याची आंदोलक डॉक्‍टरांची मागणी आहे.

मानधनासोबतच डॉक्‍टरांचा विमा काढणे, कोरोना लागण झाल्यास बेड राखीव ठेवणे, विलगीकरणासाठी स्वतंत्र इमारतीची सुविधा करणे या मागण्याही आंतरवासीत डॉक्‍टर संघटनेने प्रशासनापुढे ठेवल्या. मात्र, त्याची अद्याप अमलबजावणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे या प्रलंबित मागण्यांना घेऊन आंतरवासीत डॉक्‍टर संघटनेच्या नेतृत्वात ९० डॉक्‍टरांनी संप पुकारला आहे.

संपाने रुग्णसेवा प्रभावित

संपाने रुग्णसेवा प्रभावित झाली आहे. पुढील पाच दिवसांच्या संप काळात यावर निर्णय न झाल्यास महिनाभरात मोठा निर्णय घेणार असल्याचा निर्णय आंतरवासीत डॉक्‍टर संघटनेने घेतला आहे.

(doctors on strike at covid Hospital in Chandrapur district)