Doma Ashram School: डोमा आश्रमशाळेतील कथित ‘भूतबाधे’चे सावट दूर; अंनिसच्या प्रबोधनानंतर मुली पुन्हा शाळेच्या वाटेवर

चिखलदरा/अमरावती: चिखलदरा तालुक्यातील डोमा येथील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेत काही विद्यार्थिनींना ‘भूतबाधा’ झाल्याची बातमी पसरली होती. यामुळे परिसरात प्रचंड भीतीचे वातावरण निर्माण होऊन अनेक मुली भीतीपोटी शाळा सोडून घरी निघून गेल्या होत्या. मात्र, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या (अंनिस) हस्तक्षेपाने तसेच तीन दिवसांच्या सातत्यपूर्ण प्रबोधन मोहिमेमुळे ही भीती दूर झाली असून, विद्यार्थिनी पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात येण्यास सज्ज झाल्या आहेत. .घटनेचे गांभीर्य ओळखून १० ऑगस्ट रोजी ‘अंनिस’च्या राज्य कार्यकारिणी पदाधिकारी नंदिनी जाधव (पुणे), प्रा. प्रवीण देशमुख (मुंबई) आणि रामभाऊ डोंगरे (नागपूर) यांनी डोमा आश्रमशाळेला भेट दिली. मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करून संपूर्ण घटनाक्रम समजून घेतला. भुताची भीती दूर करण्यासाठी केवळ औपचारिक भेट न देता पथकाने रात्री आश्रमशाळेतच मुक्काम केला. ता. ११ ते १३ ऑगस्ट दरम्यान अंनिसच्या पथकाने एकताई, चुनखडी,.Vishwas Nangare Patil: विश्वास नांगरे पाटील यांना अतिउत्कृष्ट सेवा पदक, रेड्डींसह दहा पोलिस होणार सन्मानित.पाचडोंगरी, खडीमल आणि बुटीदा या आदिवासी पाड्यांमध्ये जाऊन मुलींच्या घरी प्रत्यक्ष संवाद साधला. या पाहणीतून काही महत्त्वाचे निष्कर्ष समोर आले. सुरुवातीला एका मुलीला मानसिक किंवा शारीरिक त्रास झाला. तिला ‘भुताने झपाटले’ या भीतीतून इतर मुलींमध्येही भीतीची साखळी पसरली. या सामूहिक भीतीमुळे मुलींमध्ये असंबद्ध बोलणे व हातवारे करणे अशा प्रतिक्रिया दिसून आल्या..आदिवासी भागात आजारपण किंवा मानसिक त्रासावर डॉक्टरांकडे जाण्याऐवजी ‘भूमका’कडे (भगत) जाण्याची प्रवृत्ती असल्याने अंधश्रद्धेला खतपाणी मिळते. मात्र, समितीच्या संवेदनशीलतेमुळे पालकांचाही विश्वास पुन्हा संपादन करण्यात यश आले असून, त्यांनी मुलींना लवकरात लवकर शाळेत परत पाठवण्याचे आश्वासन दिले आहे..Mumbai Local Megablock: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाचे! रविवारी लोकल उशिराने धावणार, 'या' मार्गावर मेगाब्लॉक; कसे असेल नियोजन? ."मुलींच्या घरी भेट दिल्यानंतर त्या पूर्णपणे स्वस्थ आणि सामान्य स्थितीत असल्याचे दिसून आले. भुताच्या भीतीने घाबरलेल्या मुली मनमोकळ्या बोलू लागल्या. ‘अंनिस’ने त्यांच्या मनातील भुताची भीती प्रबोधन करून दूर केली."- नंदिनी जाधव, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.