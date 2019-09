नागपूर : सर्वांचा विरोध झुगारून वीज वितरणचे खासगीकरण करण्याचा केलेला प्रयोग फसला असून शहरातील एसएनडीएलचे क्षेत्र महावितरणकडून आपल्या ताब्यात घेणार आहे. तसे एसएमएस शनिवारीच वीजग्राहकांच्या मोबाईलवर धडकले आहेत.

रविवारी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, महावितरणचे संचालक (संचालन) दिनेश साबू यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीत अधिकृत निर्णय होणार असून तत्पश्‍चातच अधिकृत घोषणा होणार आहे. या संदर्भात शनिवारच्या घडमोडी लक्षात घेता ही घोषणा केवळ औपचारिकताच असेल.

एसएनडीएल हद्दीतील वीजयंत्रणेचा ताबा घेण्यासाठी महावितरणने तयारी पूर्ण केली आहे. त्यातच शनिवरी सकाळी वीजग्राहकांना तडकाफडकी एसएमएस पाठवून महावितरणने यंत्रणा ताब्यात घेतल्याची सूचना देण्यात आली. दुपारी नव्याने एसएमएस पाठविण्यात आले. त्यात जुन्या एसएमएसकडे दुर्लक्ष करा, रविवारी मध्यरात्री यंत्रणा ताब्यात घेण्यात येणार असल्याची माहिती त्यात नमूद होती. दोन्ही एसएमएस संदर्भात अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता प्रत्येकाचे कानावर हात आणि तोंडावर बोट होते. प्रायोगिक तत्त्वावर एसएमएस पाठवून पडताळणी करण्यात आल्याचे काहींनी सांगितले. दुसरा मेसेजही त्याच प्रकारचा असल्याचा सूत्रांचा दावा आहे. पण, या प्रकारावरून महावितरणने एसएनडीएलकडून ग्राहकांचे संपर्क क्रमांक हस्तगत केले असल्याचे स्पष्ट आहे.

