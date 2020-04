चिंता नको, कोरोना चाचणीसाठी वापरलेले साहित्य केले जाते नष्ट

अकोला ः सर्वत्र कोरोना विषाणूचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. कोरोना विषाणूबद्दल लोकांच्या मनात अनेक शंका आहेत, जसे की कोरोना विषाणूची तपासणी कशी केली जाते, आणि चाचणीसाठी वापरलेले साहित्याची विल्हेवाट कशी लावली जाते. या आणि इतर प्रश्‍नांची उत्तरे साधी सरळ असून, कोरोना विषाणू चाचणीसाठी वापरण्यात येणारे साहित्य भक्ष्मागृहात टाकून जाळले जाते तर एका व्यक्तीसाठी एकच कीट वापरली जात असल्याची माहिती वैद्यकीय सूत्रांनी दिली आहे. तेव्हा उपकरणातून संसर्गा होण्याचा धोका टाळण्यासाठी योग्य ती काळजी घेतली जात आहे. कोरोना संशयित व्यक्तीला कोरोना झाला आहे की नाही हे निश्‍चित करण्यासाठी त्या संशयिताची चाचणी घशाच्या श्वासोच्छवासावर, श्वसनातील द्रव आणि तोंडातील लाळेच्या नमुन्यांवर केली जातात. अशा चाचण्या सहसा इन्फ्लूएंझा ए, इन्फ्लूएन्झा बी आणि एच 1 एन 1 विषाणू शोधण्यासाठी केल्या जातात. डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार, नाकाचा मागील भाग आणि घसा अशा दोन जागा आहेत जिथे विषाणूची शक्यता जास्त आहे. हे सेलद्वारे उचलले जातात. त्यातून पेशी सोडल्या जाणाऱ्या सोल्यूशनमध्ये स्वॅब घातला जातो. नमुनामध्ये सापडलेल्या अनुवांशिक सामग्रीशी कोरोना विषाणूच्या अनुवांशिक कोडशी जुळण्यासाठी स्वॅब चाचणी वापरली जाते. असा असतो स्वॅबचा लॅबपर्यंतचा प्रवास

संशयित व्यक्तीच्या घश्‍यातील लाळेचे नमुने घेऊन ते व्हॅक्सीम केरीअर बॅगमध्ये ठेवले जातात. ठेवलेला स्वॅब हा ज्या बॅगमध्ये ठेवल्या जातो त्या बॅगचे तापमान हे मायन्स 15 सेल्सीअसपेक्षा कमी असते. लॅबमध्ये ती बॅग पोहचल्यावर तिथे त्या स्वॅबची तपासणी करून कोरोना पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह अहवाल दिल्या जातो. वापरलेले साहित्य टाकले जाते भक्ष्मागृहात

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तथा सर्वोपचार रुग्णालयात संशयित व्यक्तींच्या चाचण्या घेतल्या जात आहेत. या चाचणी करीत असताना वापरले जाणारे साहित्याचे शेवटी होते तरी काय असा प्रश्‍न अनेकांना पडला असेल. मात्र, हे साहित्य नष्ट केले जाते. त्यासाठी अमरावती येथील ग्लोबल एजन्सीसोबत टायप केला असून, या एजन्सीचा व्यक्ती येऊन स्वॅब तपासणीसाठी वापरण्यात येणारे साहित्याची पिवळी बॅग घेऊन जातो. अमरावती येथे तयार असलेल्या भक्ष्मागृहात हे साहित्य टाकून जाळून टाकले जाते.

