डॉ. मोहम्मद असलम परवेज म्हणाले, "कुराण' मानवतेसाठी समाजाला जोडणारा ग्रंथ

"कुराण' मानवतेसाठी समाजाला जोडणारा ग्रंथ

नागपूर : "कुराण' पवित्र धर्म ग्रंथच नसून प्रत्येकाला मानवतेसाठी समाजाला जोडणारा ग्रंथ आहे. त्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलावा, असे आवाहन हैद्राबाद येथील मौलाना आझाद उर्दू विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. मोहम्मद असलम परवेज यांनी केले.

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातर्फे शुक्रवारी (ता. 13) दीक्षान्त सभागृहात आयोजित पद्मभूषण अब्दुल करीम पारेख स्मृती व्याख्यानमालेत "समाजासाठी कर्तव्ये' या विषयावर ते बोलत होते. समाजात घृणा निर्माण झाली आहे. मुस्लिमांशी आज कुणीही शेजार करायला तयार नाही. असे का होत आहे, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. पूर्वी असे होत नव्हते. "कुराण'चा योग्य अर्थ काढून त्यानुसार वागणे व आत्मसात करण्याची गरज आहे. ती काळाची गरज आहे. प्रत्येकाने वाईटाचे अनुकरण करू नये, प्रतिशोधाची भावना ठेवू नये. कुराण अशी परवानगी देत नाही. कुराण मुस्लिमांसाठी बांधील असून, त्यानुसार जीवन जगण्यासाठी सर्वांनी पाईक असावे. विशेष म्हणजे एकमेकांशी सन्मानाने वागून सर्वच धर्माच्या भावनांचा आदर करायला हवा. कुराणही हेच सांगते, असेही डॉ. मोहम्मद परवेज म्हणाले.

अध्यक्षीय भाषणातून कुलगुरू डॉ. सिद्धार्थविनायक काणे यांनी सर्व धर्मग्रंथ एकच गोष्टी सांगत असून, समाज त्यानुसार जगत नसल्याचे म्हणाले.

