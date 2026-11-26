अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, नवी दिल्ली तसेच क्रांतीवीर नारायणसिंग उईके विकास समिती ब्रह्मपुरी यांच्यातर्फे लोकनेते आदिवासीरत्न बाबुरावजी मडावी जन्मशताब्दी वर्षारंभानिमित्त शनिवार दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी महाराष्ट्रातील गडचिरोली येथील सामाजिक न्याय भवन, समाज कल्य़ाण कार्यालयात 'नवोदीत आदिवासी साहित्य संमेलन' (पाचवे) पार पडणार आहे. या संमेलनाच्या अध्यक्षपदी वसई येथील अण्णासाहेब वर्तक महाविद्यालयातील मराठी विषयाचे सहयोगी प्राध्यापक डॉ. सखाराम डाखोरे यांची सर्वानुमते निवड झाली आहे. .'रानवा', 'हूलबिगूल' असे त्यांचे कवितासंग्रह प्रसिद्ध आहेत. 'आदिवासी साहित्य आणि लोककला' ह्या ग्रंथाचे सहसंपादनही त्यांनी केले आहे. अनेक राज्यस्तरीय पुरस्कारांनी त्यांना सन्मानित करण्यात आले आहे. कोरोनाकाळात त्यांनी 'उलगुलान एक साहित्यिक चळवळ' ह्या फेसबुक पेजवर देशभरातील १२१ मान्यवरांची व्याख्याने आयोजित करून मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्याचे मौलिक कार्य केले होते. अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक तसेच साहित्यिक कार्यक्रमात व्याख्याते, मार्गदर्शक म्हणून त्यांना निमंत्रित केले जाते..गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे खासदार डॉ. नामदेव किरसान, गडचिरोली विधानसभा क्षेत्राचे आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, गडचिरोली जिल्ह्याचे पहिले पालकमंत्री शिवाजीराव मोघे, फडकी फाऊंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. संजय लोहकरे, साहित्यिक डॉ. निलकांत कुलसंगे यांच्याबरोबरच अनेक साहित्यिक यावेळी उपस्थित राहणार आहेत. साहित्यिका कुसुम अलाम, साहित्यिक वसंत कनाके यांनी या संमेलनाचे आयोजन केले आहे. सदरील संमेलनाच्या अध्यक्षपदी डॉ. सखाराम डाखोरे यांची निवड झाल्याबद्दल साहित्यक्षेत्रातून त्यांचे अभिनंदन करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.