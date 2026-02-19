Nagpur News: पाय गमावल्यानंतरही स्वप्नांची धाव चालू; कढोलीतील हितेशची जिद्द प्रेरणादायी

सतीशकुमार दहाटकामठी : शाळेत जाण्यासाठी उत्साहाने घराबाहेर पडलेला दिवस... आणि एका क्षणात आयुष्याला वेगळे वळण. शाळेच्या दप्तरात स्वप्ने भरून, चेहऱ्यावर हसू घेऊन घराबाहेर पडलेली ती लहान पावले... पण नियतीने एका क्षणात सर्व काही बदलून टाकले..कढोली गावातील शाळेच्या ऑटोचा भीषण अपघात होऊन ६ निष्पाप विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले. संपूर्ण गावात एकच खळबळ उडाली. या दुर्घटनेत हितेश अहिरवारला आपला एक पाय कायमचा गमवावा लागला. अपघातानंतरच्या वेदनादायक दिवसांतही हितेशच्या चेहऱ्यावर हसू आहे..पायाला प्लास्टर, शरीरावर जखमा... तरीही हातात नारळ घेऊन तो पाहुण्यांशी हसतमुखाने बोलतो. पण ‘आता मला आधीसारखं धावता येणार नाही...’ हे शब्द उच्चारताना त्याचे डोळे नकळत पाणावतात आणि उपस्थितांचे मनही भरून येते..२८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी कढोली गावातील शाळेच्या ऑटोचा नागपूर-भंडारा रोडवर भीषण अपघात झाला होती. या अपघातात ६ विद्यार्थी जखमी झाले होते. अपघातानंतर सर्व जखमी विद्यार्थ्यांवर तातडीने उपचार करण्यात आले. राज्याचे महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुढाकार घेत सर्व मुलांच्या उपचाराचा खर्च उचलला. गावकऱ्यांनीही संबंधित कुटुंबांना धीर देत साथ दिली. सध्या सर्व विद्यार्थी प्रकृतीने सुधारत असले तरी हितेशच्या आयुष्यातील बदल कायमचा ठरला आहे. पायाला प्लास्टर आणि शरीरावर जखमा असतानाही हितेश हसतमुखाने पाहुण्यांशी संवाद साधतो. मात्र आधीसारखे धावता येणार नाही, असे सांगताना त्याचे डोळे पाणावतात..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.कागदपत्रे नसल्याने लाभ मिळेनाहितेशकडे अद्याप यूडीआयडी प्रमाणपत्र नसल्याने शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळालेला नाही. ही बाब लक्षात घेऊन संजय गांधी निराधार योजनेच्या अध्यक्षा प्रांजल राजेश वाघ यांनी हितेशची भेट घेत त्याचे यूडीआयडी प्रमाणपत्र तातडीने तयार करून देण्याचा निर्धार व्यक्त केला. कृत्रिम पाय, शैक्षणिक मदत व इतर शासकीय लाभ मिळवून देण्यासाठी त्या पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगितले. सोमवारी झालेल्या गावभेटीत अनेक दिव्यांग बांधवांच्या अडचणीही त्यांच्या निदर्शनास आल्या. जोपर्यंत शेवटच्या घटकाला न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत माझा प्रयत्न थांबणार नाही, अशा शब्द देखील त्यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.