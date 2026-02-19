विदर्भ

Nagpur News: पाय गमावल्यानंतरही स्वप्नांची धाव चालू; कढोलीतील हितेशची जिद्द प्रेरणादायी

Inspirational Story: कढोली गावातील हितेश अहिरवार शाळेच्या ऑटो अपघातात पाय गमावला, तरीही त्याची जिद्द आणि हसू कायम आहे. अपघातात ६ विद्यार्थी जखमी झाले होते, परंतु हितेशच्या धैर्यामुळे गावातील लोक प्रेरित झाले आहेत.
Nagpur News

Nagpur News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सतीशकुमार दहाट

कामठी : शाळेत जाण्यासाठी उत्साहाने घराबाहेर पडलेला दिवस... आणि एका क्षणात आयुष्याला वेगळे वळण. शाळेच्या दप्तरात स्वप्ने भरून, चेहऱ्यावर हसू घेऊन घराबाहेर पडलेली ती लहान पावले... पण नियतीने एका क्षणात सर्व काही बदलून टाकले.

Loading content, please wait...
Nagpur
accident
school
student

Related Stories

No stories found.