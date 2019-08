ड्रेसकोडने दिला विद्यार्थ्याना स्मार्ट लुक

भंडारा : मळकट झालेला पांढरा शर्ट आणि निळ्या रंगाची हाप पॅंट असा सर्वसाधारणपणे बहुतेक जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांचा गणवेश असतो. परंतु, सर्वार्थाने स्मार्ट होण्याकडे पाऊल टाकणाऱ्या सोरणा(ता.तुमसर) येथील जि.प. शाळेने आपल्या विद्यार्थ्यांचा लुक सुद्धा खऱ्या अर्थाने स्मार्ट बनविला आहे. येथील विद्यार्थी सूट, बूट, कोट अन टाय लावून शाळेत येतात.

जिल्ह्यातील ही पहिली अशी शाळा असावी, जेथे विद्यार्थी कॉन्व्हेंटमधील विद्यार्थ्यांप्रमाणे सूटबुटात येतात. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणात सोबतच विद्यार्थ्यांना स्वच्छ व नीटनेटके राहण्याची सवय लागावी म्हणून सोरणा जि.प. शाळेचे मुख्याध्यापक सी.सी. मेश्राम व सहाय्यक शिक्षक कैलास चव्हाण यांच्या संकल्पनेतून या नवीन गणवेशाची निवड करण्यात आली.

शिक्षण क्षेत्रात पालक व विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शाळांचे वेड लागले आहे. परंतु, फक्त शैक्षणिक दृष्ट्या नव्हे तर अप टू डेट गणवेशातूनही सोरणा जि.प.प्राथ. शाळेचे विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना टक्कर देत आहेत. मागच्या वर्षी या शाळेतील पटसंख्या रोडावली होती. परंतु, शिक्षणाचा दर्जा, गुणात्मक वाढली. सोबतच कॉन्व्हेंटसारखेच वातावरण मिळू लागल्याने ही पटसंख्या दुप्पट झाली आहे. चालू शैक्षणिक वर्षात तब्बल 19 विद्यार्थ्यांनी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेला रामराम ठोकून जि.प. शाळेत प्रवेश घेतला आहे.

शाळेचा विकास व्हावा करिता पालकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला आहे. ही शाळा ग्रामीण भागात असून ही पालकांनी नवीन ड्रेस खरेदी करण्यासाठी प्रतिविद्यार्थी 1600 रुपये एवढा खर्च केला आहे. चांगला पोशाख परिधान केल्याने ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा उत्साह दुणावला आहे. गणवेशावरुन विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता ठरवली जात नाही हे खरेच. परंतु, शिक्षणासह इतर बाबतींतही ग्रामीण विद्यार्थी मागे नाही, असा आत्मविश्‍वास त्यांच्यात जागविण्यासाठी हा प्रयोग केला. विद्यार्थी व पालकांचेसुद्धा यात सहकार्य लाभले.

शैक्षणिक गुणवत्तेच्या दर्जातही हे विद्यार्थी अग्रेसर व्हावेत हा आमचा प्रयत्न असेल.

मुख्याध्यापक

सी.सी. मेश्राम

जि.प. प्राथमिक शाळा, सोरणा

