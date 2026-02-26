विदर्भ

Droupadi Murmu: “राष्ट्रीय आरोग्य मेळावा २०२६चे शेगावात उद्घाटन; राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा आयुषला जागतिक ओळखीचा विश्वास”

Droupadi Murmu: निरोगी नागरिक हा देशाच्या बळकटीसाठी महत्त्वाचा असल्याचे सांगत आयुर्वेद व देशी उपचारपद्धतीला जागतिक ओळख मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सकाळ वृत्तसेवा
अरुण जैन/राजेश चौधरी

शेगाव : आपल्या जीवनात निरामय आरोग्य महत्त्वाचे मानले आहे कारण सशक्त व निरोगी नागरिक हा देशाच्या बळकटीकरणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. आयुष मंत्रालयाच्या प्रणालीने यासाठी अमूल्य योगदान दिलेले आहे.

