Gadchiroli Family: दुबईत अडकलेले बुरेवार कुटुंब सुखरूप पोहोचले मायदेशी; दुबईतील विलास चांदेकर यांनी केली मदत

गडचिरोली : आखाती देशांतील तणावामुळे दुबईत अडकलेल्या गडचिरोलीतील बुरेवार कुटुंबाला अखेर स्थानिक पातळीवर मदतीत मिळाली असून दुबईत स्थायिक असलेले विलास चांदेकर यांच्या मदतीने हे कुटुंब गुरुवार (ता. ५) सकाळी ७ वाजता मायदेशी मुंबईत पोहोचले. येताच सुटकेचा नि:श्वास सोडत त्यांनी ‘आय लव्ह माय इंडिया असा उद्घोष केला..गडचिरोली शहरातील मुख्य चौकातील ‘हॉटेल रसिका’चे संचालक सुनील बुरेवार हे कुटुंबासह पर्यटनासाठी दुबईला गेले होते. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा विस्कळित झाल्याने ते तेथेच अडकले..मायदेशी सुरक्षित परतण्यासाठी त्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे मदतीची विनंती केली होती. ही माहिती समाजमाध्यमांद्वारे गडचिरोलीत पसरताच येथील उदय धकाते यांनी तत्काळ हालचाल केली..धकाते यांनी मागील २० वर्षांपासून दुबईत वास्तव्यास असलेले विलास चांदेकर यांच्याशी संपर्क साधून परिस्थितीची माहिती दिली. चांदेकर यांनी प्रयत्नपूर्वक बुरेवार कुटुंबाशी संपर्क साधला. अखेर रात्री उशिरा नील बुरेवार यांच्याशी संपर्क होऊन कुटुंब सुरक्षित असल्याची माहिती मिळाली. विलास चांदेकर यांनी संबंधित हॉटेलमध्ये जाऊन सुनील बुरेवार व त्यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली..Sangli Agents Stuck : इस्रायल–इराण संघर्षाच्या छायेत सांगलीतील १० विमा प्रतिनिधी दुबईत अडकले; एअर इंडियाचे उड्डाण रद्द.त्यांनी त्यांना मानसिक आधार देत आवश्यक ती सर्व मदत उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले. दुबईतील विलास चांदेकर यांनी बुरेवार कुटुंबाला भारतात पाठविण्याची तयारी करून दिली. स्वतः त्यांना विमानतळावर पोहचवले. अतिशय चिंतेत असलेले बुरेवार कुटुंब भारतात मुंबई विमानतळावर सुखरूप पोहोचले. शुक्रवार (ता. ६) दुपारी ते गडचिरोलीला येणार असल्याची माहिती मिळाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.