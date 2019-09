गणेश विसर्जनादरम्यान तरुण पुरात वाहून गेला

मुलचेरा (गडचिरोली) : गावातील गणपती विसर्जनासाठी नाल्यावर गेलेला तरुण पुरात वाहून गेल्याची घटना शनिवारी (ता. 7) दुपारी साडेबाराला तालुक्‍यातील बारसवाडा येथे घडली. भगीरथ मोतीराम हिवरकर (वय 40) रा. बारसवाडा असे पुरात वाहून गेलेल्या तरुणाचे नाव आहे.

शनिवारी दुपारच्या सुमारास बारसवाडा येथील काही नागरिक गावातील गणपती विसर्जनासाठी मुलचेरा मुख्य रस्त्यावरील नाल्यावर गेले होते. गणपतीचे विसर्जन झाल्यावर नारळ पाण्यात टाकतो म्हणून भगीरथ हा नाल्यात उतरला. मात्र, त्याचा पाय घसरून तो पाण्यात पडल्याने पुरात वाहून गेला. गावकऱ्यांनी तत्काळ शोधमोहीम राबविली. मात्र, त्याचा थांगपत्ता लागला नाही. याबाबत प्रशासनाला माहिती देण्यात आली. त्यानंतर मुलचेराचे तहसीलदार आर. व्ही. तलांडी व त्यांची चमू, पोलिस निरीक्षक पाठक व त्यांची चमू यांनी शोधमोहीम सुरू केली.

