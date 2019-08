कर्तव्यदक्ष : पोलिसांच्या मदतीने वाचले गर्भवतीचे प्राण

भामरागड (जि. गडचिरोली) : जिल्ह्यात मागील अनेक दिवसांपासून कोसळत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे दळणवळण, संदेशवहनाच्या सर्व सेवा कोलमडून पडलेल्या होत्या. त्याचा त्रास नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात सहन करावा लागत आहे. सोमवारी तालुक्‍यातील नारगुंडा गावातील गर्भवती महिला सविता सैनू गोटा यांना प्रचंड वेदना सहन कराव्या लागल्या. मात्र, नारगुंडा पोलिस वेळीच मदतीला आल्याने तिचे प्राण वाचले.

गर्भवती महिलेला अचानक प्रसूती वेदना होऊ लागल्या. परंतु मुसळधार पावसात मोबाईल नेटवर्क नसल्यामुळे 108 क्रमांकावर संपर्क करून महिलेला दवाखान्यात हलविणे शक्‍य होत नव्हते. ही बाब नारगुंडा पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी पोलिस उपनिरीक्षक किरण वाघ यांना समजताच त्यांनी पोलिस विभागाच्या संदेश प्रणालीच्या साहाय्याने भामरागड पोलिस ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक सूरज सुसतकर यांच्याशी संपर्क साधला. या महिलेची प्रकृती नाजूक असल्याने आपण तत्काळ रुग्णवाहिका पाठवावी, असे सांगितले.

पोलिस उपनिरीक्षक सुसतकर यांनी ही बाब भामरागड येथील पत्रकारमित्रांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यांनी तत्काळ रुग्णवाहिकेचे चालक डी. एच. हलदार यांच्याशी संपर्क साधून नारगुंडा

येथे रुग्णवाहिका पाठवली. गर्भवती महिलेला पुढील उपचारासाठी भामरागड येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यामुळे गर्भवती महिलेचे प्राण वाचले. या महिलेच्या कुटुंबीयांनी नारगुंड्याचे

प्रभारी पोलिस उपनिरीक्षक किरण वाघ यांचे आभार मानून पोलिसांविषयी कृतज्ञता व्यक्त केली. नारगुंडा पोलिस मदत केंद्राचे पोलिस उपनिरीक्षक तुकाराम खडके व कर्मचारी यांनी मदत

केली.

Web Title: Duties: Pregnant survivors with the help of police