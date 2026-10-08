विदर्भ

Eknath Shinde: शेतकऱ्यांची दिवाळी काळी होऊ देणार नाही: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सरकारी तिजोरीवर शेतकऱ्यांचा पहिला हक्क

Eknath Shinde Promises Strong Support to Drought Hit Farmers: सरकारी तिजोरीवर शेतकऱ्यांचा पहिला हक्क असल्याचे शिंदे यांचे वक्तव्य
Eknath Shinde

Eknath Shinde

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

परभणी : ‘‘संपूर्ण मराठवाड्यासह राज्याच्या विविध भागांवर दुष्काळाचे गंभीर सावट असून, शेतकरी अभूतपूर्व संकटाचा सामना करीत आहे. या संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. केंद्र व राज्य सरकार भक्कमपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहील. शेतकऱ्यांची यंदाची दिवाळी काळी होऊ देणार नाही’’, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिली.

Loading content, please wait...
Parbhani
Eknath Shinde
Diwali
farmers relief from heat
Maharashtra drought
Marathi News Esakal
www.esakal.com