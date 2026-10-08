Eknath Shinde: शेतकऱ्यांची दिवाळी काळी होऊ देणार नाही: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सरकारी तिजोरीवर शेतकऱ्यांचा पहिला हक्क

परभणी : ‘‘संपूर्ण मराठवाड्यासह राज्याच्या विविध भागांवर दुष्काळाचे गंभीर सावट असून, शेतकरी अभूतपूर्व संकटाचा सामना करीत आहे. या संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. केंद्र व राज्य सरकार भक्कमपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहील. शेतकऱ्यांची यंदाची दिवाळी काळी होऊ देणार नाही’’, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिली..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजकीय जीवनातील २५ वर्षांच्या सेवापूर्तीनिमित्त गौरव अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकरी, कष्टकरी कुटुंबांच्या मदतीसाठी शिवसेनेतर्फे येथे आज विशेष उपक्रम झाला. या उपक्रमात शिंदे बोलत होते. खासदार संजय जाधव, खासदार नागेश पाटील आदींसह शिवसेनेचे लोकप्रतिनिधी व पदाधिकारी उपस्थित होते..शिंदे म्हणाले, ‘‘राज्यातील सुमारे ८० टक्के भाग दुष्काळग्रस्त असून, पावसात मोठा खंड पडल्याने खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी पिके करपली असून, सोयाबीनसारख्या पिकात शेंगा भरलेल्या नाहीत. .शेती आणि शेतकऱ्यांची स्थिती सरकारला पूर्णपणे माहीत आहे. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची नवी दिल्लीत भेट घेऊन राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती व शेतकऱ्यांच्या अडचणींबाबत सविस्तर चर्चा केली. या संकटकाळात केंद्र सरकार राज्याच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहील, अशी ग्वाही पंतप्रधानांनी दिली आहे’’..Pune News: कोंडीतून सुटकेचा ‘उड्डाणमार्ग’; पुणे महापालिकेकडून पाच महत्त्वाच्या पुलांची कामे पूर्णत्वास, नवीन वर्षात मिळणार दिलासा.तिजोरीवर शेतकऱ्यांचा पहिला हक्क‘‘सरकारी तिजोरीवर शेतकऱ्यांचा पहिला हक्क, अधिकार आहे. शेतकरी सन्मान योजना असो किंवा संकटातील मदत, त्यात कोणतीही कमतरता भासू देणार नाही. लाडकी बहीण योजनाही बंद होणार नाही. दुष्काळाच्या काळात राजकारणापेक्षा शेतकऱ्यांच्या पाठीशी कोण भक्कमपणे उभे राहते, हे महत्त्वाचे आहे. ‘संकटात शिवसेना’ हा संकल्प असून, आता ८० टक्के नव्हे तर शंभर टक्के समाजकारण करण्याचा निर्धार असल्याचेही शिंदे यांनी नमूद केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.