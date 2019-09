निवडणुकीत पैशाचे व्यवहार रडारवर

नागपूर : विधानसभा निवडणुकीत काळ्या पैशाचा होणारा संभाव्य वारेमाप वापर रोखण्यासाठी निवडणूक आयोग प्राप्तिकर विभागाची मदत घेणार आहे. विमानतळ, रेल्वेस्थानक, हॉटेल्स, फार्म हाउसवर 24 तास करडी नजर ठेवण्यासोबतच काळ्या पैशांच्या व्यवहाराबाबत प्राप्तिकर विभागास माहिती देण्यासाठी आता टोल हेल्पलाइनही सुरू केली. प्रथमच सहकारी बॅंकेच्या व्यवहारावर करडी नजर ठेवण्यात येईल, अशी माहिती प्रधान प्राप्तिकर आयुक्त (अन्वेषण) जयराज काजरा यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

निवडणूक अटीतटीची होण्याची शक्‍यता असल्याने काळ्या पैशाचा वापरही वारेमाप होण्याची शक्‍यता आहे. या पार्श्‍वभूमीवर निवडणूक आयोगानेही यंत्रणा सज्ज केली आहे. काळा पैसा शोधण्यासाठी आयोगाच्या आदेशानुसार प्राप्तिकर विभागाने यंत्रणा कामाला लावली आहे. निवडणुकीत होणाऱ्या व्यवहारांवर बारीक लक्ष ठेवण्यासाठी विभागाने प्राप्तिकर विभागाचे अप्पर संचालक, विभागीय अधिकारी आणि व्हेरिफिकेशन अधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली त्रिस्तरीय यंत्रणा कार्यान्वित केली. त्यासाठी 12 पथक तयार केले असून, त्यात 70 कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यातील दोन पथक विमानतळावर तैनात राहतील. 50 हजारांपेक्षा अधिक रोख रक्कम बाळगताना त्याची माहिती जवळ असणे बंधनकारक आहे.

Web Title: in elections money matters on the radar