Gadchiroli News: पावसात धानाचे पुंजणे वाचवताना १७ वर्षीय मुलाचा वीजेच्या धक्क्याने मृत्यू; कोरची तालुक्यातील शेतातील दुर्घटना

Tragic Electrocution in Gadchiroli: कोरची तालुक्यातील शेतात पावसात ताडपत्री टाकताना १७ वर्षीय सरगम कोरचा वीजेच्या आघाताने ठार; सोबती गंभीर जखमी.
कोरची (जि. गडचिरोली) : पावसामुळे धान भिजू नये, यासाठी धानाच्या पुंजण्यावर ताडपत्री टाकण्यासाठी गेलेल्या १७ वर्षीय मुलाचा वीज पडून जागीच मृत्यू, तर दुसरा गंभीर जखमी झाल्याची घटना कोरची तालुक्यातील केसालडाबरी येथील शेतशिवारात शनिवार (ता. २५) दुपारी १.३० वाजताच्या सुमारास घडली.

