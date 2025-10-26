Gadchiroli News: पावसात धानाचे पुंजणे वाचवताना १७ वर्षीय मुलाचा वीजेच्या धक्क्याने मृत्यू; कोरची तालुक्यातील शेतातील दुर्घटना

कोरची (जि. गडचिरोली) : पावसामुळे धान भिजू नये, यासाठी धानाच्या पुंजण्यावर ताडपत्री टाकण्यासाठी गेलेल्या १७ वर्षीय मुलाचा वीज पडून जागीच मृत्यू, तर दुसरा गंभीर जखमी झाल्याची घटना कोरची तालुक्यातील केसालडाबरी येथील शेतशिवारात शनिवार (ता. २५) दुपारी १.३० वाजताच्या सुमारास घडली..सरगम सोमनाथ कोरचा (वय १७) रा. केसालडाबरी ता. कोरची जि. गडचिरोली, असे मृत्यू झालेल्या मुलाचे नाव व सोबती योगेश घावळे (वय १७) रा. गुजूरबडगा ता. देवरी जि. गोंदिया, असे गंभीर जखमी झालेल्या मुलाचे नाव आहे..शनिवारी बऱ्याच ठिकाणी दुपारच्या सुमारास विजेच्या गडगडाटासह पाऊस पडला. यादरम्यान सरगम कोरचा व सोबती योगेश घावळे हा सरगम कोरचा याचा नातेवाईक असून हा दिवाळीच्या सनानिमित्याने त्यांच्या घरी आला होता..हे दोघेही शेतावर असलेले धानाचे पुंजणे पावसाने भिजू नये म्हणून पुंजण्यावर ताडपत्री टाकण्यासाठी शेतात गेले होते. पाऊस सुरू होता म्हणून हे दोघेही शेतातील मोहाच्या झाडाखाली थांबले होते. त्याचदरम्यान झाडावर वीज पडली..Thane News: महिन्याभराने लग्न पण घरात शोककळा! चिमुरडीनंतर कुटुंबातल्या आणखी एकाचा मृत्यू; सर्पदंशाची घटना.यात सरगम आणि त्याचा सोबती जागीच पडले. वडील सोमनाथ यांनी गावकऱ्यांना बोलावले व दोघांनाही रुग्णालयात घेऊन जाण्याची तयारी केली. योगेश घावळे याला चिचगड येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर रूग्णालयात नेण्यात त्याला डॉक्टरांनी मृत घोषित केले. योगेश घावळे यांच्यावर उपचार सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.