गोंदियात दोन हॉटेलमध्ये वीजचोरी 

गोंदिया : शहरातील दोन ठिकाणच्या नामवंत हॉटेलमध्ये महावितरण अधिकाऱ्यांनी छापा टाकला. तेथील वीज मीटरची पाहणी केली असता किट लावून वीज चोरी करताना दिसून आले. ही कारवाई नुकतीच करण्यात आली.

शहरात वीजचोरीचे प्रमाण वाढले आहे. दरम्यान, गुप्त माहितीवरून महावितरणचे कार्यकारी अधिकारी अभियंता चंद्रशेखर करंडे यांनी ब्ल्यू डायमंड फॅमिली बार ऍण्ड रेस्टॉरेंट येथे छापा टाकला. तेथील मीटरची तपासणी करण्यात आली. मीटरमधील लाल रंगाचे वायर शॉट करून व मीटरमध्ये अतिरिक्‍त किट जोडून 10 लाख 3 हजार 640 रुपयांची वीजचोरी केल्याचे निष्पन्न झाले. तसेच गोंदिया- बालाघाट मार्गावरील दीपक हॉटेल येथे प्रभारी अतिरिक्‍त कार्यकारी अधिकारी अभियंता मंगेश आनंदराव कन्नाके यांनी छापा टाकला. तेथील मीटरची तपासणी केली असता अवैधरित्या 4 हजार 370 रुपयांची वीजचोरी झाल्याचे आढळून आले. वीज चोरीच्या दोन्ही प्रकरणांमध्ये गोंदिया शहर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.





