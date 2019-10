पात्रांना डावलून ज्येष्ठांना पीएसआय बनविण्याचा घाट!

नागपूर : राज्य पोलिस दलात पीएसआय अधिकाऱ्यांची वानवा असतानाच पोलिस महासंचालकांनी राज्यभरातील पोलिस हवालदार आणि सहायक फौजदारांची सेवाज्येष्ठता यादी मागितली आहे. त्यांना पीएसआय पदावर (ऍडव्हॉक) पदोन्नती देण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे 2013 पोलिस उपनिरीक्षक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण पोलिस कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. राज्यात निवडणुकीचे वारे वाहत असताना पोलिस दल बंदोबस्तासाठी सज्ज आहे. मात्र, पोलिस दलात पोलिस उपनिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची कमतरता आहे. केवळ तीन हजार पोलिस उपनिरीक्षकांवर बंदोबस्ताची मदार आहे. पीएसआय कमी असल्यामुळे पोलिस कर्मचाऱ्यांवर तपास, चौकशी आणि गुन्हे प्रकटीकरणाचे दडपण आहे. काही दिवसांपूर्वी पोलिस महासंचालक कार्यालयाने सर्वच आयुक्‍तालय आणि पोलिस अधीक्षक कार्यालयांना पत्र पाठवून राज्यातील पोलिस हवालदार आणि सहायक पोलिस उपनिरीक्षकांची अद्ययावत यादी मागितली. ती यादी 23 सप्टेंबरपर्यंत पाठविण्याची मुदत होती.ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांची यादी बोलविल्यामुळे उपनिरीक्षक अर्हता 2013 परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवारांच्या गोटात खळबळ उडाली. पीएसआय दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसाठी पात्र असलेल्या उमेदवारांना डावलून कोणतीही परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना 11 महिन्यांच्या करारावर (ऍडव्हॉक) पदोन्नती देण्याची तयारी वरिष्ठ पातळीवर सुरू असल्याची चर्चा आहे. या निर्णयामुळे अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण पोलिस कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. त्याचा निवडणूक आणि नवरात्र बंदोबस्तावर परिणाम होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.

पोलिस दलात खदखद

जे कर्मचारी पीएसआय पदावर पदोन्नती मिळण्यासाठी पात्र आहेत आणि उत्सुकही आहेत, अशा पोलिसांची कोणतीही दखल पोलिस महासंचालक कार्यालयातून घेण्यात येत नाही. मात्र, ज्यांना गरज नाही किंवा अनुत्सुक आहेत, अशा कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत विचार करण्यात येत असल्यामुळे राज्य पोलिस दलात तीव्र नाराजी व्यक्‍त करण्यात येत आहे. पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या संयमाचा बांध फुटल्यास त्याचा परिणाम थेट राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेवर पडण्याची शक्‍यता आहे.

