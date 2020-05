चार महिन्यांपासून कर्मचारी करताहेत विनावेतन काम, आता मात्र आंदोलनाचा इशारा

गोंदिया : जिल्ह्यातील सर्वच ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांना मागील चार महिन्यांपासून ग्रामपंचायतीने अद्याप वेतन, भत्ते दिले नाही. यापूर्वीचे पण वेतन, भत्ते थकीत आहेत. दरम्यान, कर्मचाऱ्यांना वेतन, भत्ते द्या, अशी मागणी राज्य महासंघाचे संघटन सचिव का. मिलिंद गणवीर यांनी केली. याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिका-यांमार्फत राज्याचे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांना पाठविले. मागण्या मंजूर न झाल्यास सोमवारी (ता. 11) सर्वच कर्मचारी उपाशीपोटी कामे करतील, असा इशारादेखील दिला आहे.

जिल्ह्यातील सर्वच ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांना जानेवारीपासून ग्रामपंचायतीने वेतन, भत्ते दिले नाही. अनेक कर्मचा-यांचे यापूर्वीचे पण वेतन, भत्ते थकीत आहेत. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अनेकवेळा निवेदन देऊन हे निदर्शनास आणून दिले. याकडे, संबंधित अधिकारी दुर्लक्ष करीत आहे. कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. तसेच गावपातळीवर कोरोना महामारीच्या निर्मूलन मोहिमेत अल्पशा पगारावर जीवन जगणारे हे, कर्मचारी आपले राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडत आहेत. या मोहिमेत दिवस रात्र कामे करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते व इतर सेवाशर्तीची ग्रामपंचायतीकडून अंमलबजावणी करवून घेण्याची जबाबदारी राज्याचे ग्रामविकास विभाग मुख्यकार्यकारी अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच गटविकास अधिकाऱ्यांना दिलेली आहे. सेवाशर्तीचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकारसुद्धा दिले आहेत. या दोन्ही जबाबदा-यांचे पालन करण्यात हे, अधिकारी असमर्थ ठरत आहेत. अशा धोरणामुळे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांत असंतोष आहे. तसेच अधिकारी वर्ग कर्मचाऱ्यांचे कोरोनाच्या नावावर शोषण करीत असल्याचा आरोप मिलिंद गणवीर यांनी केला. सविस्तर वाचा - ...अन कामगारांच्या चेह-यावर परतले हसू महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघ आयटकच्या नेतृत्वाखाली आपल्या थकीत वेतन व भत्ते या मागणीसाठी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत कर्मचारी उपाशीपोटी ग्रामपंचायतीची कामे करणार असल्याची माहिती राज्य महासंघाचे संघटन सचिव का. मिलिंद गणवीर यांनी दिली आहे.

Web Title: Employees doing work without payment from four months