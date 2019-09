प्रियकरासह अल्पवयीन मुलीचे पलायन

नागपूर : गोंदियाच्या अल्पवयीन मुलीने प्रियकराचा हात धरत घरून पलायन केले. दोघेही रेल्वेने नागपूर स्थानकावर पोहोचले. लोहमार्ग पोलिसांचे त्यांच्यावर लक्ष गेले आणि त्यांचा संपूर्ण मनसुबाच उघडकीस आला. गांभीर्य लक्षात घेत त्यांना ताब्यात घेऊन स्थानिक पोलिसांना घटनेची माहिती देण्यात आली.

मुलगी 16 वर्षांची असून अकराव्या वर्गात शिकते. व्यावसायिक कुटुंबातील असल्याने वडिलांच्या प्रतिष्ठानात बसायची. तर, प्रियकर शुभम 24 वर्षांचा असून दहावी पास आहे. तो तरुणीच्या प्रतिष्ठानासमोरील दुकानात कामाला होता. दोघांमध्ये सूत जुळले. ठरल्याप्रमाणे शनिवारी दुपारी दोघांनीही घर सोडले. घरी न परतल्याने तरुणीच्या कुटुंबीयांनी स्थानिक पोलिसांकडे मुलगी हरविल्याची तक्रार नोंदविली. मित्राकडून पैसे घ्यायचे असल्याने दोघेही मिळून प्रथम बालाघाटला गेले. तिथून रेल्वेने पुण्याला जाऊन लग्न करण्याचा त्यांचा बेत होता. योजनेप्रमाणे ते महाराष्ट्र एक्‍स्प्रेसमध्ये चढण्याच्या तयारीत असतानाच लोहमार्ग पोलिस पोहोचले. त्यांना पाहताच शंका आली. चौकशीत त्यांनी झाल्या प्रकाराची माहिती दिली. त्याच वेळी घरी सांगितल्यास आत्महत्या करू, असा इशारा तरुणीने दिला. यामुळे पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. कायदेशीर प्रक्रियेनंतर तरुणीला शासकीय वसतिगृहात पाठवून स्थानिक पोलिसांना सूचना देण्यात आली. त्यानुसार आज सायंकाळी गोंदिया पोलिस आणि सीमाचे नातेवाईक ठाण्यात पोहोचले. यानंतर शुभमला पोलिसांच्या तर मुलीला पालकांच्या ताब्यात देण्यात आले.

प्रियकरालाही आत्महत्येची धमकी

शुभमच्या दाव्यानुसार तरुणीला नेण्याचा काहीच विचार नव्हता. तिनेच एकांताच्या क्षणी सोबत घेऊन जाण्याची अट घातली. यानंतर बालाघाट स्थानकावर असताना तिनेच पळून जाण्याचा विचार मांडला. तसे न केल्यास आत्महत्या करण्याची धमकी दिली. त्या वेळी रेल्वेगाडी फलाटावर येत असल्याने घाबरून होकार दिल्याचे त्याचे म्हणणे आहे.

