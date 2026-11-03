विदर्भ

European Roller: मेळघाटच्या जंगलात युरोपियन पाहुणा;निळ्या पंखांच्या सौंदर्याने पक्षिप्रेमी भारावले, जैवविविधतेत भर

Migratory Bird : मेळघाटच्या सातपुडा जंगलात आकर्षक रंगांचा विदेशी स्थलांतरित युरोपियन रोलर पक्षी दाखल झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या पक्ष्याच्या दर्शनामुळे पक्षिप्रेमी आणि निसर्ग अभ्यासकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.
A colourful European Roller migratory bird spotted in the forests of Melghat.

A colourful European Roller migratory bird spotted in the forests of Melghat.

esakal

मोहन गायन
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जमली : सातपुड्याच्या घनदाट जंगलांनी नटलेल्या मेळघाटात एका देखण्या विदेशी पाहुण्याचे आगमन झाल्याची माहिती समोर आली आहे. ‘युरोपियन रोलर’ या आकर्षक स्थलांतरित पक्ष्याच्या आगमनामुळे पक्षिप्रेमी आणि निसर्ग अभ्यासकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

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