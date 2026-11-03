European Roller: मेळघाटच्या जंगलात युरोपियन पाहुणा;निळ्या पंखांच्या सौंदर्याने पक्षिप्रेमी भारावले, जैवविविधतेत भर

जमली : सातपुड्याच्या घनदाट जंगलांनी नटलेल्या मेळघाटात एका देखण्या विदेशी पाहुण्याचे आगमन झाल्याची माहिती समोर आली आहे. ‘युरोपियन रोलर’ या आकर्षक स्थलांतरित पक्ष्याच्या आगमनामुळे पक्षिप्रेमी आणि निसर्ग अभ्यासकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. .निळ्या, आकाशी आणि तपकिरी रंगांच्या मनमोहक पिसाऱ्यामुळे ओळखला जाणारा हा पक्षी आपल्या सौंदर्याने निसर्गप्रेमींचे लक्ष वेधून घेतो. ‘युरोपियन रोलर’ हा प्रामुख्याने युरोप, मध्य आशिया व आसपासच्या प्रदेशांत आढळणारा पक्षी आहे. ऋतुमानानुसार हा पक्षी लांबचा प्रवास करून आफ्रिका आणि भारतीय उपखंडातील काही भागांत स्थलांतर करतो. स्थलांतराच्या काळात भारतातील विविध भागांत त्याच्या नोंदी आढळतात. मेळघाटसारख्या जैवविविधतेने समृद्ध प्रदेशात या पक्ष्याचे दर्शन घडणे, ही पक्षिनिरीक्षकांसाठी विशेष आकर्षणाची बाब ठरत आहे..युरोपियन रोलरची ओळख त्याच्या उठावदार रंगांमुळे सहज पटते. शरीराचा बहुतांश भाग निळसर आणि हिरवट निळ्या छटांनी सजलेला असतो, तर पाठीच्या आणि पंखांच्या काही भागांवर तपकिरी रंगाची झाक दिसते. उडताना त्याच्या पंखांवरील निळ्या रंगाची चमक अधिक खुलून दिसते. त्यामुळे आकाशात झेपावणारा हा पक्षी निसर्गप्रेमींसाठी जणू रंगांची उधळणच ठरतो..मेळघाटच्या जंगलात युरोपियन पाहुणा मेळघाटच्या जैवविविधतेला नवा आयाममेळघाट हा सातपुडा पर्वतरांगांतील महत्त्वाचा वनप्रदेश असून येथील जंगल, दऱ्या, माळराने आणि विविध अधिवास अनेक स्थानिक तसेच स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी अनुकूल ठरतात. अशा प्रदेशात विदेशी पक्ष्यांच्या नोंदी होणे हे येथील जैवविविधतेच्या अभ्यासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. युरोपियन रोलरच्या दर्शनामुळे मेळघाटातील पक्षी वैविध्याबाबत नव्याने चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे..पक्षिनिरीक्षकांसाठी पर्वणीरंगीत पिसारा, वैशिष्ट्यपूर्ण उडण्याची शैली आणि स्थलांतराचा रोमांचक प्रवास यामुळे युरोपियन रोलर हा पक्षी जगभरातील पक्षिनिरीक्षकांचे आकर्षण ठरला आहे. मेळघाटात त्याच्या आगमनाची नोंद आणि छायाचित्रण झाल्यास पक्षी अभ्यासकांसाठी ती महत्त्वाची बाब ठरू शकते. मात्र, त्याच्या वास्तव्याचा कालावधी, नेमके ठिकाण आणि संख्येबाबत अधिकृत निरीक्षणांची नोंद होणे आवश्यक आहे. सातपुड्याच्या हिरव्यागार वनराईत दाखल झालेल्या या विदेशी पाहुण्यामुळे मेळघाटच्या निसर्गसौंदर्यात आणखी एक रंग भरल्याची भावना पक्षिप्रेमींमध्ये व्यक्त होत आहे..कीटकांवर गुजराण, पर्यावरणासाठीही महत्त्वाचायुरोपियन रोलर हा प्रामुख्याने कीटकभक्षी पक्षी आहे. नाकतोडे, भुंगे, मोठे कीटक तसेच लहान सरडे यांचा तो आहार करतो. झाडांच्या फांद्यांवर किंवा उघड्या जागेतील उंच ठिकाणी बसून भक्ष्यावर लक्ष ठेवणे आणि संधी मिळताच झेप घेऊन शिकार पकडणे ही त्याची खास पद्धत आहे. त्यामुळे निसर्गातील अन्नसाखळी आणि पर्यावरणीय संतुलनातही अशा पक्ष्यांचे महत्त्व आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.