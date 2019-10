सोशल मीडियावरील "प्रचार' उमेदवाराच्या खर्चात 

नागपूर : विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. लोकांपर्यंत प्रत्यक्ष पोहोचण्यासाठी रॅली, प्रचारसभा, पदयात्रेसोबत राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांकडून सोशल मीडियाचाही वापर मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावर निवडणूक विभागाचे लक्ष असून, यावरील खर्च हा उमेदवारांच्या खात्यात जोडला जाणार आहे.

प्रचार, प्रसारासाठी सोशल मीडियाचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. उमेदवार, इतर पक्षाची बदनामी करण्यासाठीही सोशल मीडियाचा वापर होत आहे. प्रथम सोशल मीडियावर निवडणूक आयोगाकडून लक्ष ठेवण्यात येत आहे. यासाठी उमेदवारांच्या सोशल अकाउंटची माहिती घेण्यात आली आहे. उमेदवारांच्या अकाउंटवर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष समिती नियुक्त केली आहे. यात सायबर सेलचे पोलिस उपायुक्त, सायबर एक्‍सपर्ट, सायबर सेलचे पोलिस निरीक्षक आदींचा समावेश आहे. सोशल मीडियावर येणारे पोस्ट यावर समितीमार्फत लक्ष ठेवण्यात येत आहे.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राजकीय पक्ष, खासगी संस्था आणि उमेदवारांकडून येणाऱ्या वैयक्तिक पोस्टवरही सायबर सेलचे लक्ष आहे. राजकीय आणि गुन्हेगारी स्वरूप अशी वर्गवारी यात करण्यात येत आहे. सायबर सेलकडून अहवाल एमसीएमसी समितीला सादर होणार आहे. एमसीएमसी मार्फत सोशल मीडियावर होणारा खर्च निश्‍चित करण्यात येणार असून, त्यांच्या सूचनेवरून आचारसंहिता भंगाची कारवाई होणार असल्याचे सांगण्यात येते. लोकसभा निवडणुकीत सोशल मीडियावर बदमानी करणाऱ्यांच्या विरोधात गुन्हाही दाखल केला होता, हे विशेष.

