CM Devendra Fadnavis : फेक नॅरेटीव्हने मतदारांची दिशाभूल

आम्ही विकास करणारे आहोत. यामुळे कुणावरही टीका करणार नाही. ‘व्हीजन’ डोळ्यापुढे ठेवून आमचे सरकार काम करीत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
यवतमाळ - आम्ही विकास करणारे आहोत. यामुळे कुणावरही टीका करणार नाही. ‘व्हीजन’ डोळ्यापुढे ठेवून आमचे सरकार काम करीत आहे. विरोधकांकडे काम नाही, यामुळे ‘फेक नॅरेटीव्ह सेट’ करायचे एवढेच काम त्यांना आहे. यवतमाळ शहर भविष्यात आधुनिक शहर म्हणून विकसित करायचे असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

