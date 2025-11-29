CM Devendra Fadnavis : फेक नॅरेटीव्हने मतदारांची दिशाभूल

यवतमाळ - आम्ही विकास करणारे आहोत. यामुळे कुणावरही टीका करणार नाही. ‘व्हीजन’ डोळ्यापुढे ठेवून आमचे सरकार काम करीत आहे. विरोधकांकडे काम नाही, यामुळे ‘फेक नॅरेटीव्ह सेट’ करायचे एवढेच काम त्यांना आहे. यवतमाळ शहर भविष्यात आधुनिक शहर म्हणून विकसित करायचे असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. .ते शुक्रवारी (ता.२८) यवतमाळ पालिकेच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार अॅड. प्रियदर्शिनी उईके याच्या संकल्पसभेत बोलत होते. यावेळी आदिवासी कल्याण मंत्री प्रा.डॉ. अशोक उईके, माजी आमदार मदन येरावार, राजू तोडसाम, जिल्हाध्यक्ष प्रफुल्ल चौहान उपस्थित होते.पुढे बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ही निवडून पुढच्या पाच वर्षाच्या शहराचे भवितव्य ठरविणारी आहे. मी टीका करीत नाही. मी विकासाचा अजेंडा घेऊन आलो. मला नावे ठेवण्याची आवश्यकता नाही कारण विकासाचा अजेंडा, ब्लू प्रिंट माझ्याकडे आहे. यवतमाळ पालिका महानगर पालिकेएव्हढी आहे..त्यामुळे आधुनिक शहर म्हणून येत्याकाळात यवतमाळचा विकास झपाट्याने होणार आहे. त्यासाठी राज्यशासनाने प्रयत्न सुरू असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. यवतमाळ शहरात मदन येरावार यांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची कामे झाली. मात्र, कधी कधी चांगली कामे करूनही ती अंगावर येतात.त्यामुळे मतदारांनी आता जागरूक राहून मतदान करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. शहरात विरोधकांनी पाइपलाइन फुटल्याचा कांगावा केला. रस्ते फोडल्याचा कांगावा झाला. मात्र, हेच शहर येणाऱ्या काळात आधुनिक होईल. विदर्भातलं असं शहर यवतमाळ असेल की जिथे ३६५ दिवस पाणी मिळेल..टीबी हॉस्पिटल जागेवर ८०० दुकान तयार होतील, आर्णी मार्गांवर व्यापारी संकुल होईल, ट्रेडिंग हब यवतमाळ होणार असल्याचेही फडणवीस म्हणाले. निधी कितीही दिला मात्र वापरणारे योग्य नसले, त्यांनी भ्रष्टाचार केला तर उपयोग होणार नसल्याचेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.यवतमाळ शहर झपाट्याने वाढत आहे. यामुळे याठिकाणी सोईसुविधा त्या तुलनेत होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात स्मार्ट सिटी, आधुनिक शहर म्हणून शहराचा विकास करायचा असल्याचे यवतमाळ नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार अॅड. प्रियदर्शिनी उईके म्हणाल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.