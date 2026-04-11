Success Story: मातीच्या कष्टातून वर्दीपर्यंतचा प्रवास; शेतमजुराच्या लेकरांनी नाव कमावलं... बहिण-भाऊ दोघेही बनले पोलिस

पिंपळगाव सराई परिसरात एका साध्या शेतमजूर कुटुंबातील दोन भावंडांनी आपल्या अथक परिश्रम, दृढनिश्चय आणि जिद्दीच्या जोरावर पोलिस खात्यात यश संपादन करून गावाचा मान वाढवला आहे. या दुहेरी यशाने संपूर्ण भागात आनंदाची लाट उसळली असून, लोकांमध्ये अभिमानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..माधुरी अंबादास लोखंडे यांना २०२४ मध्ये छत्रपती संभाजी नगर येथील पोलिस खात्यात निवड झाली. त्यानंतर २०२६ मध्ये त्यांचा भाऊ गजानन अंबादास लोखंडे याला पुणे शहर पोलिस दलात निवड मिळाली. या दोघांच्या कामगिरीमुळे परिसरातील लोकांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलले आहे. प्रतिकूल परिस्थितीत शिक्षण घेताना आर्थिक अडचणींना सामोरे जाऊनही या बहिणी-भावाने स्वप्न साकार केले. कुटुंबाची स्थिती सामान्य असतानाही आई-वडिलांनी दिलेल्या संस्कारांचा आणि मुलांच्या सततच्या मेहनतीचे हे फळ आहे..शिक्षणासाठी अनेक अडथळे पारशेतमजुरी करणाऱ्या कुटुंबात जन्मलेल्या या दोघांनी शिक्षणासाठी अनेक अडथळे पार केले. आर्थिक ताण, संसाधनांची कमतरता यासारख्या आव्हानांवर मात करत त्यांनी अभ्यासात चिकाटी दाखवली. आई-वडिलांच्या मार्गदर्शनाने आणि स्वतःच्या जिद्दीने त्यांनी पोलिस दलात स्थान मिळवले. या यशामुळे गावकऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण पसरले. यश मिळाल्यावर गावकऱ्यांनी दोघांचे भव्य स्वागत केले. गावात मिरवणूक काढून त्यांच्या यशाचा उत्सव साजरा करण्यात आला. परिसरात आनंद आणि अभिमानाची भावना दिसून येत होती..प्रेरणादायी संदेशया यशाने शेतमजुरांच्या लेकरांना मोठी स्वप्ने पाहता येतात आणि त्यांना पूर्णत्वास नेता येते, असा प्रेरणादायी संदेश सर्वांना मिळाला आहे. कष्टकरी कुटुंबातील मुलेही उच्च पदांवर पोहोचू शकतात, हे या भावंडांच्या यशाने सिद्ध केले आहे. गावातील लोक या दोघांचा उल्लेख अभिमानाने करत आहेत. त्यांच्या मेहनतीचे कौतुक करताना अनेकांनी सांगितले की, अशा यशामुळे तरुण पिढीला प्रेरणा मिळते..दुहेरी यशाचा आनंदपिंपळगाव सराई परिसरातील लोक या दुहेरी यशाचा आनंद साजरा करत आहेत. बहिणी-भावाच्या कामगिरीने गावाचा गौरव वाढला आहे. आई-वडिलांच्या संस्कारांमुळे आणि मुलांच्या चिकाटीमुळे हे यश शक्य झाले, असे सर्वजण चर्चा करत आहेत. या यशानंतर गावात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले असून, मिरवणुकीत सहभागी होणारे लोक उत्साहाने भरलेले दिसत होते..या घटनेमुळे शेतकामगारांच्या मुलांना शिक्षण आणि करिअरच्या क्षेत्रात प्रोत्साहन मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. माधुरी आणि गजानन यांच्या यशाने दाखवले की, कोणत्याही प्रतिकूल परिस्थितीत मेहनत केल्यास यश निश्चित मिळते.