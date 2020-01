दोन मुलींसह विहिरीत उडी मारून शेतमजुराची आत्महत्या

भंडारा : पवनी तालुक्‍यातील केसलवाडा येथील शेतमजुराने शुक्रवारी सायंकाळी दोन मुलींसह विहिरीत उडी घेतली. यातील एका मुलीला वाचविण्यात गावकऱ्यांना यश आले. परंतु, बापलेकींचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. प्रमोद रामचंद्र बारसागडे (वय 40), सानवी प्रमोद बारसागडे (वय दीड वर्षे) अशी मृतांची नावे आहेत. अड्याळजवळील केसलवाडा येथील प्रमोद बारसागडे याच्याकडे अर्धा एकर शेती आहे. तो मोलमजुरी करून कुटुंबाची उपजीविका चालवीत होता. त्याच्या कुटुंबात पत्नी व दोन मुली होत्या. प्रमोदला काही वर्षांपासून मानसिक आजार जडला होता, असे कुटुंबीयांनी सांगितले. शुक्रवारी सायंकाळी त्याने दोन्ही मुलींसह घरी जेवण केले. त्यानंतर दोन्ही मुलींना कडेवर घेऊन त्याने घराजवळ असलेल्या विहिरीत उडी घेतली. दोन लहान मुलींसह शेतमजुराने विहिरीत उडी घेतल्यामुळे गावकरी गोळा झाले. कुणाल देवानंद रामटेके व गावकऱ्यांनी मिळून त्यांना बाहेर काढले. त्यानंतर अड्याळ येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. परंतु, शर्वरी बारसागडे (वय चार वर्षे) ही बचावली. प्रमोद बारसागडे व सानवी बारसागडे यांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. अड्याळ पोलिसांनी घटनेची नोंद केली आहे. ग्रामीण रुग्णालयात उत्तरीय तपासणी केल्यावर पित्यासह मुलीचा मृतदेह नातेवाइकांना सोपविण्यात आला.

