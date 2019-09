शेतकऱ्याची नदीत उडी घेऊन आत्महत्या

नेर (जि. यवतमाळ) : सततची नापिकी व कर्जबाजारीपणाला कंटाळून शेतकरी रामहरी शिनगारे (वय 67) यांनी नदीत उडी घेऊन आत्महत्या केली. ही घटना सावरगाव काळे येथे मंगळवारी (ता. 10) सकाळी उघडकीस आली.

रामहरी शिनगारे (वय 67) यांच्यावर बॅंकेचे दीड लाख रुपये व खासगी कर्ज होते. सततच्या नापिकीमुळे त्यांच्यावर कर्जाचा डोंगर वाढत होता. शासनाकडून विमा अथवा शेतकरी पेन्शन आले काय, हे बघण्यासाठी ते सिरसगावच्या बॅंकेत दररोज पायपीट करायचे. त्यांच्या नावे सहा एकर शेती आहे. आर्थिक अडचण असल्याने ते सतत विवंचनेत राहत होते. दरम्यान, मंगळवारी गावाशेजारी असलेल्या नदीच्या डोहात उडी टाकून त्यांनी आत्महत्या केली. पोलिसांनी पंचनामा केला आहे. वृत्त लिहिपर्यंत गुन्हा नोंद झालेला नव्हता. त्यांच्यामागे पत्नी, एक मुलगा व एक मुलगी असा आप्तपरिवार आहे. विष प्राशन करून शेतकऱ्याची आत्महत्या

भद्रावती (जि. चंद्रपूर) : कर्जबाजारीपणाला कंटाळून शेतकऱ्याने घरात कीटकनाशक प्राशन करून आत्महत्या केली. ही घटना तालुक्‍यातील बरांज मो. येथे सोमवारी (ता. 9) रात्रीच्या सुमारास घडली. बंडू मारुती मत्ते (वय 55) असे मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे.

बंडू मत्ते हे शेतीसोबतच जनावरे खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय करीत होते. मागीलवर्षी अतिवृष्टीने पिके नष्ट झाली. जनावरे खरेदी-विक्रीच्या व्यवसायातही फायदा होत नसल्याने कर्ज कसे फेडायचे, या विवंचनेत ते काही दिवसांपासून होते. सोमवारी रात्री त्यांनी घरी कीटकनाशक प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. कुटुंबीयांनी त्यांना तातडीने चंद्रपूर जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. मध्यरात्री 3 वाजताच्या सुमारास त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्यावर बॅंक आणि सावकारी कर्ज असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.

