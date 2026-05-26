Bhadara Lightning : वीज कोसळून शेतात काम करत असलेल्या शेतकऱ्याचा मृत्यू

भंडारा - भंडारा व परिसरात सायंकाळी मेघगर्जनेसह पावसाच्या सरी कोसळल्या. यात सिल्ली शिवारात वीज कोसळून शेतात काम करत असलेल्या शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला. मृताचे नाव शिवा दुधराम बागडे (वय ३७) असे आहे..भंडारा व परिसरात मंगळवारी सायंकाळी साडेचार वाजताच्या सुमारास आकाशात अचानक ढग दाटून आले. काही वेळातच जोरदार वाऱ्यासह मेघगर्जनेसह पावसाला सुरवात झाली. सुमारे १५ ते २० मिनीटांपर्यंत रिमझिम स्वरूपाचा पाऊस झाला..या दरम्यान, तालुक्यातील सिल्ली शिवारात शिवा बागडे हे हार्वेस्टर मशीनने उन्हाळी धानाची कापणी सुरू होती. त्यावेळी शिवा बागडे हा शेतात उभा होता. दरम्यान, अचानक सुरू झालेल्या पावसात शेतात वीज कोसळली. त्यामुळे शिवा बेशुद्ध झाला. जवळ असलेल्या लोकांनी तपासणी केली असता त्याचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला होता..विशेष म्हणजे त्याची पत्नी बुधवारी प्रसूतीकरिता रुग्णालयात दाखल होणार असल्याने त्याने आजच धानकापणीचे काम पूर्ण करण्याचे ठरवले होते. या घटनेत इतर कोणीही जखमी झाले नाहीत. याबाबत आपत्ती व्यवस्थापनच्या नियंत्रण कक्षात नोंद करण्यात आली आहे.