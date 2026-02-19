Wardha News: कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्याने संपवले जीवन

वर्धा : कर्जबाजारीपणामुळे मानसिक तणावात सापडलेल्या एका शेतकऱ्याने विष प्राशन करून आत्महत्या केल्याची हृदयद्रावक घटना वर्धा जिल्ह्यातील वडगाव खुर्द शिवारात घडली. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. हरिदास भाऊराव मुडे (वय ५०) असे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याचे नाव आहे..हरिदास मुडे हे शेतीवर अवलंबून असलेले कष्टकरी शेतकरी होते. त्यांच्याकडे सुमारे आठ एकर शेती असून ते स्वतः शेती करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत होते. शेतीच्या लागवडीसाठी त्यांनी बँक ऑफ इंडिया शाखेकडून पीककर्ज घेतले होते. .याशिवाय बचतगट तसेच काही खासगी सावकारांकडूनही त्यांनी कर्ज उचलले होते. मात्र यावर्षी निसर्गाच्या लहरीपणामुळे व अपेक्षित उत्पादन न मिळाल्याने त्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले..Nagpur News: विष प्राशन करून शेतकऱ्याने जीवन संपवले; नापिकी आणि कर्जाला कंटाळला अन् उचललं टाेकाच पाऊलं...कर्जाची परतफेड कशी करावी, कुटुंबाचा खर्च कसा भागवावा, या चिंतेत हरिदास मुडे सतत वावरत होते. वाढत्या आर्थिक अडचणी व मानसिक तणावामुळे ते नैराश्यात गेले होते. याच विवंचनेतून त्यांनी शेतातच विषारी औषध प्राशन करून आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. या घटनेमुळे शेतकरी कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून परिसरात शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.