सावकाराने आपल्याला डुबवलं गड्या! आत्महत्येपूर्वी शेतकऱ्याने व्हिडिओ टाकल्याची चर्चा...

येवदा (जि. अमरावती) : दर्यापूर तालुक्‍यातील भुईखेड येथील शेतकऱ्याने सावकाराच्या कर्जाला कंटाळून 26 मे च्या मध्यरात्री विष प्राशन करून आत्महत्या केली. आत्महत्येपूर्वी या शेतकऱ्याने सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल केल्याची चर्चा आहे. यामुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. शेतकऱ्याचे नाव शशिकांत गणेशराव मानकर असून ते 40 वर्षांचे होते. भुईखेड येथील शेतकरी तथा अडत व्यापारी शशिकांत मानकर यांच्याकडे पाच एकर बागायती शेती आहे. अकोला येथील एका सावकाराकडे त्यांनी पाच एकर शेती गहाण ठेवून 20 लाख रुपये कर्ज घेतल्याचे त्यांच्या कुटुंबियांकडून सांगण्यात येत आहे. कर्जाची रक्कम शशिकांत मानकर यांनी धनादेशाद्वारे परत केली असतानाही सावकाराकडून जमीन हडपण्यासाठी दबाव येत होता. त्याला कंटाळून शशिकांत याने आत्महत्या केली, असे त्यांचा भाऊ विजय मानकर यांनी सांगितले. मृत शेतकऱ्याच्या मागे पत्नी, मुलगा, मुलगी असा आप्तपरिवार आहे. मी जातो, माझ्या मुलांकडे लक्ष द्या! भावाच्या नावे संदेश शेतकरी शशिकांतने आत्महत्या करण्यापूर्वी सोशल मीडियावर भाऊ हरीशच्या नावे एक व्हिडिओ टाकल्याची चर्चा आहे. त्यात त्यांनी, ""हरीश आपलं गड्या हे शेवटचं बोलणं आहे. मी चाललो. माझी जाण्याची इच्छा नाही, पण परिस्थिती नाजूक आहे. जाताना दुःख होत आहे. माझ्या मुलांकडे, कुटुंबाकडे लक्ष द्या. हरामखोरांनी मला डुबवलं आहे. शेती वारस लावून फेरफार करा.'' असे आपल्या भावाला उद्देशून म्हटल्याचे सांगितले आहे

Web Title: Farmer suicide. Before it he viral video