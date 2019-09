नदीच्या पुरात शेतकरी वाहून गेला

भंडारा : सूर नदीच्या पुरात आज, शनिवारी खमारी बुज. येथील 55 वर्षीय शेतकरी वाहून गेला. जिल्हा शोध व बचाव पथक त्याचा नदीपात्रात शोध घेत आहे. या शेतकऱ्याचे नाव केशवराव जागो मेश्राम आहे.

खमारी येथील केशवराव मेश्राम यांची शेती नेरी शिवारात आहे. आज ते शेतात कामासाठी गेले होते. काम संपल्यावर सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास ते गावाकडे निघाले. वाटेतील सूरनदी ओलांडताना अचानक पाय घसरल्याने ते पुरात वाहून गेले. याबाबत माहिती मिळाल्यावर आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने शोध व बचाव पथक घटनास्थळाकडे रवाना केले आहे. सायंकाळी अंधार झाल्याने शोधकार्य बंद करावे लागले. वाहून गेलेल्या शेतकऱ्याबद्दल अद्याप कोणतीही माहिती मिळालेली नाही.

बालक नाल्यात वाहून गेला

पवनी : तालुक्‍यातील भेंडाळा गावाजवळील नाल्यात सात वर्षीय बालक वाहून गेला. ही घटना शनिवारी सायंकाळी सहा वाजताच्या सुमारास घडली. डेव्हिड गोपाल सोनटक्के असे वाहून गेलेल्या बालकाचे नाव आहे. डेव्हिड हा मित्रासोबत गावालगतच्या नाल्याजवळ खेळत होता. पाय घसरल्याने तो नाल्यात वाहून गेला.

