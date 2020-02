मोबाईल टॉवर ग्रामपंचायातीच्या मालकीचा करा : गावकऱ्यांचे उपोषण

बुलडाणा : मेहकर तालुक्‍यातील मोहना बुद्रूक येथील जिओ कंपनीचे मोबाईल टॉवर खासगी मालकाकडून काढून घेऊन ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात देण्याच्या मागणीसाठी 6 गावकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले आहे. भाऊराव जाधव, जानकीराम चव्हाण, सखाराम करे, सुभाष राठोड, गणेश चव्हाण, अंबादास मानकर अशी उपोषणकर्त्यांची नावे आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद आहे की, ग्रामपंचायत मोहनाचे उपसरपंच सुरेश आडे यांनी गट नं. 150 मधील सरकारी जागा मालकीची दाखवून ती जागा जिओ टॉवरला दिली असून त्याचा मोबदला घेत आहे. वास्तविक सरकारी जागा देण्याचा अधिकार ग्रामपंचायत व तहसीलदार यांचा असतांना सचिव यांच्या संगनमताने सदर जागा मालकीची केली आहे. त्या जागेच्या समोर व बाजूच्या जागेचे नमुना 8 हे सरकारी आहे. त्यामुळे सदर टॉवरची चौकशी करुन सरकारी जागेवरील टॉवर ग्रामपंचायतचे ताब्यात देण्यात यावे व टॉवरचे उत्पन्न सुद्धा ग्रामपंचायतीला देण्यात यावे, तसेच सरकारी जमीन ताब्यात देणाऱ्याविरुद्ध कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी देखील ग्रामस्थांनी केली आहे.

