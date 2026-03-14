Yavatmal Crime : जुन्या वादातून तरुणाचा खून; आरोपी अटकेत

यवतमाळ - जुन्या वादाच्या कारणातून तिघांनी संगनमत करून 25 वर्षीय तरुणावर चाकूने हल्ला केला. या हल्ल्यात तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला. हा रक्तरंजित थरार शुक्रवारी (ता. 13) रात्री आठ वाजताच्या सुमारास उमरसरा परिसरातील तीन फोटो चौकाजवळ घडला. अमोल खडसे (रा. आंबेडकर नगर), असे मृताचे नाव आहे. प्रकरणाची गांभीर्यता ओळखून पोलिसांनी दोन आरोपींना मध्यरात्रीच्या सुमारास बेड्या ठोकल्या..या प्रकरणी अवधूतवाडी पोलिस ठाण्यात मृताची आई शारदा खडसे यांनी तक्रार दाखल केली. दिलेल्या तक्रारीनुसार पोलिसांनी आरोपी गुड्डू उर्फ नितीन गजभिये, सतीश गजभिये आणि कुणाल गजभिये यांच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल केला. आरोपींसोबत काही दिवसांपूर्वी अमोलचे किरकोळ कारणाहून भांडण झाले होते..अशात शुक्रवारी सायंकाळच्या सुमारास मृत अमोल खडसे काही मित्रांसोबत उमरसर्यातील तीन फोटोनजीकच्या पानठेल्यावर गेला होता. तेव्हा आरोपी गुड्डू, कुणाल आणि सतीश गजभिये तिघेही पानठेल्याजवळ आले आणि तू खुन्नस द्यायले आला का, असे म्हणून कुणाल गजभिये आणि नितीन गजभिये यांनी वाद सुरू केला..या वादाचे पर्यावसन हाणामारीत झाले. तर रागाच्या भरात आरोपींनी अमोल याच्यावर सपासप चाकूचे वार केले. हल्ल्यानंतर अमोल रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळला. तर आरोपींनी त्याच्या मित्रांवर सुद्धा हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. घटनेनंतर तिन्ही आरोपींनी पळ काढला. या घटनेची माहिती मृताच्या मित्रांनी त्याच्या आईला दिली. आईने घटनास्थळ गाठले असता, त्याचा मृत्यू झाला होता..दरम्यान, परिसरातील नागरिकांनी घटनेची माहिती अवधूतवाडी पोलिसांना दिली. पोलिसांनी घटनास्थळ गाठून पंचनामा केला. मृतदेह उत्तरीय तपासणीकरिता रुग्णालयात पाठविण्यात आला आहे. या प्रकरणी मृताच्या आईने दिलेल्या तक्रारीवरून तिघांविरोधात खुनाचा गुन्हा नोंद केला.या हल्ल्यातील सतीश गजभिये, कुणाल गजभिये, गुड्डू उर्फ नितीन गजभिये तिन्ही आरोपींना अवधूतवाडी पोलिसांनी ताब्यात घेतले. या प्रकरणाचा तपास ठाणेदार नंदकिशोर काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.