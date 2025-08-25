विदर्भ

Bhandaara Accident: भंडारा येथील कन्हाळगाव मार्गावर भयानक अपघात; चार जण गंभीर जखमी, एकाचा मृत्यू

Accident News: कन्हाळगाव मार्गावर सेलारी मंदिराजवळ दोन दुचाकींचा जोरदार धडक झाल्याने उमेश धनराज कावळे (वय ४५) याचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेत तिघे गंभीर जखमी झाले आहेत आणि पोलीस तपास सुरु आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पवनी (जि. भंडारा) : शहरापासून तीन किमी अंतरावरील कन्हाळगाव मार्गावर सेलारी मंदिराजवळ दोन दुचाकींची धडक झाल्याने एकाचा मृत्यू झाला, तर, तिघे गंभीर जखमी झाले. उमेश धनराज कावळे(वय ४५) असे मृताचे नाव आहे.ही दुर्घटना आज सकाळी ११ वाजताच्या सुमारास घडली. याप्रकरणी पवनी पोलिसांत अपघाताचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Bhandara
police
Vehicle
accident
road accident
Police Inquiry

